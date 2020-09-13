(ÖZET) Kayserispor-Kasımpaşa maç sonucu: 1-0

Süper Lig 'in 1. hafta mücadelesinde Kayserispor sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Mücadele öncesi Kayserispor'da lisans krizi yaşandı. Sarı-Kırmızılı kulüp yeni transferlerine lisans çıkartamadığı için bu maçta oynatamadı. Kasımpaşa ise yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak yönetiminde sezona deplasmanda kazanarak başlamak istiyordu. Maçı kazanan taraf ev sahibi Kayserispor oldu. Sarı Kırmızılı ekip Maçın 2. dakikasında Zoran Kvrzic'in golü ile sahadan galibiyetle ayrıldı ve yeni sezona 3 puanla 'merhaba' dedi.

Maçtan dakikalar

Erken gelen gol

Maçın 2. dakikasında Kayserispor'da Yasir Subaşı'nın sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içi sağ çaprazdan Zoran Kvrzic, gelişine çok şık bir vuruş yaparak takımını 1-0 öne geçirdi.

4. dakikada Yasir’in yine sol kanattan ortasında Ömer Uzun topa ceza sahası içinde gelişine vurdu. Meşin yuvarlak kalecinin bakışları arasında auta gitti.

23. dakikada Kasımpaşa'da Gohou avantajlı durumda pozisyondan yararlanamayan isim oldu. Sağ kanattan Yusuf Erdoğan'ın yerden ortasında kale dibinde teğet geçen topa dokunmadı ve beraberlik şansından yararlanamadı.

Zorunlu değişiklik

Maçın 24. dakikasında Kasımpaşa adına şanssız bir an yaşandı. Tirpan rakibi ile ikili mücadele sonrası kendisini yere bıraktı ve kenara oyuncu değişikliği işaretinde bulundu. Yerine maça dahil olan isim ise Tarkan Serbest oldu.

Karşılaşmada dakikalar 31'i gösterdiğinde Kasımpaşa gole yaklaşan taraf oldu. Bu defa Kasımpaşa'nın yeni transferi Varga gol pozisyonunda topu stadın dışına gönderdi. Kasımpaşa'da Thiam ve Koita'nın yokluğu hissediliyor.

38. dakikada orta sahada topla buluşan Hajradinovic, rakibinden sıyrılıp ceza sahası önüne geldi ve uzaktan sert vurdu. Bu pozisyonda kaleci Lung topu kornere gönderdi.

40. dakikada Yusuf Erdoğan sağ kanattan ceza sahasına girip müsait pozisyondaki Aytaç'a çıkardı. Aytaç'ın vuruşunda Yasir kendisini topun önüne attı ve mutlak bir gole engel oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarına doğru Kasımpaşa her ne kadar etkili pozisyonlar yakalasa da topu filelerle buluşturamadı. Böylece ilk yarı Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.









VAR golü iptal etti

Maçın 2. yarısına etkili başlayan Kasımpaşa aradığı golü 53'te buldu. Anıl Koç, Kasımpaşa adına sahneye çıkan isim olmuştu. Ancak VAR incelemesinin ardından gol pozisyonu öncesinde Gohou'nun faul yaptığı tespit edildi ve gol iptal edildi.

Kasımpaşa'dan art arda ataklar

Maçta dakikalar 59'u gösterdiğinde Yusuf Erdoğan'a harika bir pas atıldı. Ama Yusuf Erdoğan, kaleciyle karşı karşıya kalabilecekken topu kontrol edemedi, açısı daraldı. Sonrasında savunmanın müdahalesiyle topu kaybetti. Bu pozisyondan yaklaşık bir dakika sonra Kasımpaşa bir gol daha kaçırdı. Hajradinovic ortaladı, Aytaç kafayı vurdu, top ağlara doğru giderken bir anda auta yöneldi ve dışarı çıktı.

Maçın 11'leri

Kayserispor: Lung; Miguel Lopes, Sapunaru, Oğuzhan Çapar, Yasir Subaşı; Gustavo Campanharo, Uzodimma; Kvrzic, Hasan Hüseyin Acar, Situm; Ömer Uzun.

Kasımpaşa: Ramazan, Tirpan, Brecka, Jeanvier, Haddadi, Aytaç Kara, Pavelka, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Varga, Gohou



