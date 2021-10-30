ÖZET | Kayserispor - Karagümrük maç sonucu: 2-1

Kayserispor'la Fatih Karagümürük Süper Lig 'de 11. hafta maçında karşı karşıya geldi. Fatih Karagümrük 1-0 öne geçtiği maçta rakibine 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi takım 4 haftalık aranın ardından 3 puana uzanan taraf oldu.

Karagümrük'ün golünü 23. dakikada Bertolacci aterken, Kayserispor'un golleri 73. dakikada Gavranovic ve 90+3. dakikada Mame Thiam kaydetti.

Ev sahibi takımda Onur Bulut 88. dakikada, konuk ekipte ise Derrick Luckassen 61. dakikada kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.

(MAÇTAN DAKİKAKALAR)

12. dakika | Karagümrük'te Jimmy Durmaz ile Emre Mor arasında gerginlik yaşandı.

GOOOL | 23. dakikada Emre Mor'un kazandığı topta ceza sahası içinde Bertolacci topu ağlara gönderdi ve Karagümrük 1-0 öne geçti.

34. dakika | Karagümrük ikinci gole çok yaklaştı. Borini içeri çevirdi Pesic ve Emre Mor müsait pozisyonda topa dokunamadı.

41. dakika | Karagümrük bir kez daha gole yaklaştı. Kazanılan frikikte Borini harika vurdu. Lung gole izin vermedi.

Maçın ilk yarısı Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğü ile sona erdi...

46. dakika | Olivier Kemen önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Olivier Kemen tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

51. dakika | Bu dakikada Yukatel Kayserispor Emrah Başsan'la gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

60. dakika | Fatih Karagümrük'te VAR kararı sonrası Derrick Luckassen kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

63. dakika | Emrah Başsan'ın serbest vuruşunda top yan ağlarda kaldı. Kayserispor, beraberlik golü için yükleniyor.

70. dakika | Ceza sahası içine yapılan ortayı Emrah Başsan çevirdi. Mame Thiam topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı.

GOOOL - 73. dakikada Onur Bulut'un çevirdiği topta, Mario Gavranovic beraberliği getiren golü attı. Skor 1-1'e geldi.

88. dakika | Kayserispor'da Onur Bulut kırmızı kart gördü. İki takım da 10 kişi.

90. dakika | Biglia harika frikik kullandı. Lung aynı güzellikte kurtardı.

GOOOL | 90+3'te Mame Thiam golü attı. Kayserispor 1-0'dan durumu 2-1 yaptı.

Kaysirspor - Fatih Karagümrük 11'ler...

Kayserispor: Lung, Carole, Hosseini, Kolovetsios, Onur, İbrahim Akdağ, Campanharo, Kemen, Emrah, Thiam, Gavranovic

Fatih Karagümrük: Viviano, Biglia, Emre Mor, Jimmy Durmaz, Borini, Luckassen, Pesic, Burak, Zukanovic, Caner Erkin, Bertolacci



