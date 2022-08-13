(ÖZET) Kayserispor - İstanbulspor maç sonucu: 1-0

Süper Lig 'in ilk haftasına mağlubiyetle başlayan iki takımın mücadelesinde Kayserispor'la İstanbulspor 3 puan mücadelesi verdi. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş deplasmanında son dakikada yıkılan Çağdaş Atan'ın öğrencileri taraftarlarının önünde galibiyet parolası ile sahaya çıktı. Sezonun ilk haftasında son şampiyon Trabzonspor 'a yenilen İstanbulspor ise ilk galibiyeti için sahaya çıktı. Mücadelede gülen taraf Sarı Kırmızılı ekip oldu. Ev sahibi Kayserispor maçın 4. dakikasında bulduğu golle 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

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Maçtan dakikalar

Kayserispor golü erken buldu

GOL | Maçın 4. dakikasında Kayserispor Miguel Cardoso'nun golüyle skoru 1-0'a getirdi. Carole topu sol kanattan yerden içeriye çevirdi. Ceza sahası dışı sol çağrazsında bulunan Cardoso sol ayağının içiyle uzak köşeye vurdu ve topu ağlara gönderdi.

Golün hemen ardından atak geliştiren taraf İstanbulspor oldu. Maçın 7. dakikasında sol kanattan çevrilen topa ceza sahası içi sol çaprazında İbrahim Yılmaz topuk vuruşu yaptı. Ancak top kaleci Bilal'de kaldı.

42. dakikada Abazaj sağdan ortaladı. Arka direkte İbrahim Yılmaz kafayı vurdu. Top direğin dibinden auta çıktı.

43. dakikada Abazaj sağdan içeri girdi ve sol ayağı ile sert vurdu. Top az farkla auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İstanbulspor 2. yarıda daha etkin

Mücadelenin 2. yarısına istekli başlayan taraf İstanbulspor oldu. Ceza sahası içi sol çaprazında topu önünde bulan İbrahim Yılmaz sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Top üstten auta gitti.

Maçta dakikalar 65'i gösterdiğinde İstanbulspor yine etkili olan taraftı. Ethemi ceza sahası dışı sağ çağrazından sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Top üstten auta gitti.

69'da İstanbulspor gole çok yaklaştı. Topalli sol kanattan ortaladı. Kale sahası içinde bulunan İbrahim Yılmaz kafayı vurdu. Top üstten az farkla auta çıktı.

90+4. dakikada Ramazan’ın pasında Mustafa Pektemek soldan sert vurdu. Kaleci Jensen soluna uzanıp topu çeldi.

Stat: Kayseri Kadir Has

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Aleks Taşçıoğlu xx, İsmail Şencan xx

Kayserispor: Bilal Bayezit xx, Onur Bulut xx, Lionel Carole xx, Majid Hosseini xx, Dimitrios Kolovetsios xx, Gustavo Campanharo xx, Andrea Bertolacci xx (Bernard Mensah dk. 67 x), Emrah Başsan xx, Miguel Cardoso xx (Yaw Ackah dk. 84 ?) Gökhan Sazdağı x (Ramazan Civelek dk. 56 xx), Mario Gavranovic x (Mustafa Pektemek dk. 83 ?)

Yedekler: Cenk Gönen, Carlos Mane, Hayrullah Erkip, İlhan Parlak, Nurettin Korkmaz, Anthony Uzodimma

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

İstanbulspor: David Jensen xx, Tuncer Aksu x, Mehmet Yeşil x, Ferhat Yazgan x (Muammer Sarıkaya dk. 58 x), Kristal Abazaj xx (Valon Ethemi dk. 58 x), İbrahim Yılmaz xx, Oğuzhan Berber x (Kağan Bağış dk. 67 x), Okan Erdoğan xx (Patrick Ebert dk. 86 ?), Melih Kabasakal xx, Ali Yaşar x, Jetmir Topalli xx

Yedekler: Alp Arda, Abdullah Aydın, Aldın Cajic, Emir Gültekin, Yusuf Ali Özer, Michael Ologo Inainfe, Miray Bağış

Teknik Direktör: Mehmet Hüseyin Dalgıç

Gol: Miguel Cardoso (dk. 3) (Kayserispor)

Sarı Kartlar: Miguel Cardoso, Andrea Bertolacci, Yaw Ackah (Kayserispor), Duhan Aksu, Ali Yaşar (İstanbulspor)

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Kayserispor'da şok sakatlık

Mücadele öncesi Kayserispor tecrübeli futbolcusu Mame Thiam'ın sakatlığından dolayı maç kadrosunda yer almadığını duyurdu. Sarı Kırmızılı kulüp açıklamasında, "Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında sahamızda oynayacağımız İstanbulspor maçı öncesinde futbolcumuz Mame Thiam, son antrenmanda sol ayak bileğinden sakatlanmıştır ve bu nedenle maç kadrosuna dahil edilmemiştir." ifadelerine yer verdi.

İki takımın maç geçmişleri

Yukatel Kayserispor ile İstanbulspor tarihinde 5. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 4 maçta Kayserispor sadece 1 kez kazanabildi. Kayserispor ile İstanbulspor, tarihinde 5. kez karşılaşacak. İki ekip, 2 kez Süper Lig'de, 2 kez de TFF 1. Lig'de karşı karşıya geldi. Geride kalan 4 maçta 1 kez Kayserispor, 2 kez İstanbulspor kazanırken 1 maç da berabere bitti. Son olarak 2004-2005 sezonunda iki takım karşılaştı. Kayseri'deki maç 0-0 biterken İstanbul'daki maçı ev sahibi ekip 2-0 kazanmıştı.



