(ÖZET) Kayserispor - Hatayspor maç sonucu: 4-3

Kayserispor, Süper Lig 'in 24. haftasında Hatayspor'u ağırladı. Hikmet Karaman yönetimindeki Sarı Kırmızılılar'ın 6 maçlık yenilmezlik serisi Kasımpaşa karşısında sona ermişti. Kayseri ekibi, taraftarı önünde Hatayspor'u devirmeyi başardı. 25'te İbrahim Akdağ penaltı golüyle Sarı-Kırmızılılar'ı 1-0 öne geçirdi. 47'de Carlos Mane farkı ikiye çıkarttı fakat Hatay'ın cevabı gecikmedi. Bordo-Beyazlılar 50'de Saint-Louis'in sayısıyla yeniden maça ortak oldu.

61'de Emrah Başsan ve 67'de Uğur Demirok'un golleriyle Kayserispor fişi çekerken, 70'te Simon Falette skoru 4-2'ye getirdi. Tam 'maç bitti' denirken, 90+4'te Mame Diouf golü attı, maç bitti: 4-3.

Öte yandan 4. golün sahibi Uğur Demirok 14. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla Sarı-Kırmızılılar puanını 34 yaparken, Hatay 36 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Sağlam ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

PENALTI

13' Sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Onur ortayı açtı, ceza alanı içinde top Emre Kaplan'ın eline çarptı. Hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

PENALTI KAÇTI!

14' Beyaz noktanın başına Uğur Demirok geldi, kaleci Munir'in soluna doğru vurdu fakat Faslı eldiven topu çıkarmayı başardı. Durum hâlâ 0-0!

BİR PENALTI DAHA!

23' Sol kanattan Carole içeri ortaladı, Emre Kaplan bu kez Emrah Başsan'ı düşürdü ve Kadir Sağlam bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

GOL

25' İbrahim Akdağ, Munir'in sağına vurdu, Faslı kaleci yine köşeyi bilse de bu kez penaltıyı çıkaramadı. Kayserispor 1-0 önde.

DİREK

34' Hatayspor'da Traore uzaklardan şansını denedi, top yan direkten oyun alanına döndü.

45' İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

GOL

47' Emrah Başsan sağ kanattan çaprazdan vurdu, Munir'den seken topu Mane tamamladı. Hakem Kadir Sağlam önce ofsayt kararını verse de VAR uyarısı sonrası gol kararı çıktı. Kayserispor farkı 2'ye çıkarttı.

GOL

50' Hatay'dan yanıt gecikmedi. Saint-Louis savunmadan seken topu ceza yayı üzerinden şık bir vuruşla ağlara gönderdi. Skor şimdi 2-1.

GOL

61' Bertolacci topu rakibinden aldı, Gavranovic'i gördü, tecrübeli oyuncu karşı karşıya kaldığı Münir'i geçemedi fakat dönen topu Emrah Başsan tamamladı, skoru 3-1'e getirdi.

GOL

67' Abdülkadir sol kanattan ortaladı, ilk penaltıyı kaçıran Uğur Demirok kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 4-1.

GOL

70' Hatay'da Simon Falette ceza yayının az gerisinde boşta kaldı, şutunu çekti ve farkı 2'ye indirdi.

90' Maçın sonuna +5 ekleniyor.

90+4' El Kaabi aşırttı, top çizgiden çıkarıldı, dönen topu Kahraba çevirdi, Diouf tamamladı: 4-3.

..Ve mücadele sona erdi. Kayserispor 4-3 kazanıyor.

Kayserispor - Hatayspor ilk 11'ler:

Kayserispor: Lung, Onur, Mert, Uğur, Carole, Abdulkadir, İbrahim, Mane, Emrah, Bertolacci, Gavranovic

Hatayspor: Munir, Kamil, Sackey, Burak, Emre, Boudjemaa, Onur, Traore, Saint-Louis, Saba, Diouf