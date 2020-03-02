(ÖZET) Kayserispor - Göztepe maç sonucu: 1-0

Kayserispor ile Göztepe Süper Lig'de 24. haftasında kozlarını paylaştı. Alınacak her puana ihtiyacı olan Kayserispor, taraftarı önünde güçlü rakibini 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe 3 puanı getiren gol 70'de Muris Mesanovic'den geldi.

Altın değerindeki 3 puanı hanesine yazdıran Robert Prosinecki'nin ekibi, 19 puana yükseldi ve ligde kalma umutlarını artırdı.

Süper Lig’de ikinci devrede ilk mağlubiyetini yaşayan Göztepe ise 34 puanla 8. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

10'uncu dakikada Göztepe'de ceza sahası dışında topla buluşan Napoleoni'nin kaleye çektiği şut savunmaya çarparak üstten kornere gitti.

16'ncı dakikada Hes Kablo Kayserispor'da sol açıkta topla buluşan Kravets'in kaleye çektiği şut üstten auta gitti.

37'nci dakikada Göztepe'de Serdar'ın kullandığı serbest vuruşu üstten auta gitti.

45'inci dakikada Hes Kablo Kayserispor'da ceza sahası içinde topla buluşan Mesanovic'in kaleye çektiği şut yandan auta gitti.

48'inci dakikada Hes Kablo Kayserispor'da sol kanattan Mensah'ın ortasına ceza sahası içinde bulunan Mesanovic'in vurduğu şut yandan auta gitti.

60'ıncı dakikada Göztepe'de sağ kanatta topla buluşan Gassama'nın ceza sahası içine ortasında Kamil Wilczek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

70'inci dakikada sol kanattan topla buluşan Emre'nin ceza sahası içine ortasında Kravets kaleye şut çekti. Kaleci Beto'dan dönen topa Mesanovic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

84'üncü dakikada Emre'nin ara pasında Göztepe yarı sahasında topla buluşan Mensah'ın ceza sahası içine kadar sürdüğü topla çektiği şut auta gitti.

Karşılaşma, Hes Kablo Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Mete Kalkavan (xx), Ceyhun Sesigüzel (xx), Esat Sancaktar (xx)

HES KABLO KAYSERİSPOR: Lung (xx) - Kvrzic (xx), Sapunaru (xx), Diego Angelo (xx), Emre (xx), Campanharo (xx), Djedje (xx) (Dk. 88 Aksel), Mensah (xx), Pedro (xx) (Dk. 83 Rienstra), Mesanovic (xx) (Dk. 79 Situm x), Kravets (xx)

GÖZTEPE: Beto (xx) - Gassama (xx), Titi (xx), Alpaslan (x) (Dk. 22 Borges xx), Berkan (xx), Castro (xx) (Dk. 77 Tripic x), Soner (xx), Napoleoni (xx), Halil (xx), Serdar (xx), Jerome (xx) (Dk. 56 Kamil Wilczek x)

GOL: Dk. 70 Mesanovic (Hes Kablo Kayserispor)

SARI KARTLAR: Kravets, Diego Angelo, Pedro, Aksel (Hes Kablo Kayserispor), Serdar (Göztepe)