ÖZET | Kayserispor-Gençlerbirliği: 2-2

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı.

Karşılaşmanın ilk golünü 38. dakikada Kayserisporlu Pedro Henrique kaydetti ve ilk yarı 1-0 sona erdi. İkinciya hızlı başlayan Gençlerbirliği, önce 46. dakikada Piris ile skoru eşitledi, sonra 51. dakikada Bogdan Stancu ile 2-1 öne geçti. Mücadelede son sözü Kayserispor'da İlhan Parlak söyledi ve maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.geri kalan dakikalarda başka gol olmayınca Ankara temsilcisi sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Bu sonuçla ligde kalma adına kritik bir galibiyeti kaçıran kırmızı siyahlılar, puanını 32'e yükseltmesine rağmen düşme hattından kurtulamadı. Kayserispor ise haftayı 35 puanla tamamladı.

Maçtan dakikalar

Dakika 1: Karşılaşma başladı.

Dakika 7: Kayserispor gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen atakta kaleci ile karşı karşıya kalan Pedro Henrique'nin vuruşunda Übeyd gole izin vermedi.

Dakika 38 GOL: Kayserispor Pedro Henrique ile 1-0 öne geçti. Brezilyalı futbolcu bu sezon 6. golünü attı.

Dakika 45: Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Dakika 46 GOL: İkinci yarı hızlı başladı. İkinci yarının henüz ilk dakikası içerisinde Gençlerbirliği Robert Piris ile skoru 1-1'e getirdi.

Dakika 51 GOL: Gençlerbirliği, hızlı gelişen atakta Bogdan Stancu ile golü buldu. Ankara ekibi, geriden gelerek 2-1 öne geçti.

Dakika 80 GOL: Kayserispor, İlhan Parlak'ın attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.

Dakika 90+4: Mücadele 2-2 sona erdi.

Kayserispor-Gençlerbirliği ilk 11'ler

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Uğur, Kolovetsios, Behich, Attamah, Avramovski, Lennon, Henrique, Muğdat, Alibec.

Gençlerbirliği: Übeyd, Rahmetullah, Metehan, Diego, Halil İbrahim, Polomat, Soner, Piris, Candeias, Sandro Lima, Stancu.