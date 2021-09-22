(ÖZET) Kayserispor-Galatasaray maç sonucu: 3-0

Galatasaray , Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor'a konuk oldu. Kasımpaşa ve Trabzonspor beraberliğinin ardından evinde Alanyaspor 'a kaybeden Galatasaray'a bir darbe de Kayserispor'dan geldi. Hikmet Karaman'lı Kayserispor, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve güçlü rakibini eli boş gönderdi.





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Kayserispor'a galibiyeti getiren goller; Mame Thiam (2) ve Emrah Başssan'dan geldi. Ligdeki 3. galibiyetini alan Kayseri ekibi, bu galibiyetin ardından 10 puanla 8. sıraya yerleşti. Galibiyet hasreti 4 maça yükselen Galatasaray ise 8 puanla 11. basamakta kendisine yer buldu.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Kayserispor maça çok hızlı başladı. Henüz 17. saniyede Thiam'ın indirdiği kafa topuna hareketlenen ve Nelsson'dan sıyrılan Cardoso, ceza sahası içerisindeki Emrah Başsan'a pasını aktardı. Emrah, boş durumda topu auta gönderdi.

4' Sağ kanattan bindiren Cardoso'nun yerden arka direğe çıkarttığı topa Thiam hamle yaptı, tehlikeyi sezen Muslera topu kontrol etmeyi başardı.

11' Emre Kılınç'ın ceza sahası dışından attığı sert şutta top üstten auta çıktı.

15' Emre Kılınç'ın hatasında topla buluşan Mensah, şut çekmek üzereyken Alpaslan araya girdi. Mensah, yerde kalırken maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, hamlenin topa olduğunu belirtti ve Galatasaray, kontra atağa çıktı. Feghouli'nin harika pasında orta sahada topla buluşan Oğulcan, ceza saha katetti ve sol çaprazdan şutunu gönderdi. Açıyı kapatan Lung, topu son anda çelmeyi başardı.

16' van Aanholt'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Nelsson kafayı vurdu, top kaleyi tutmadı.

18' Feghouli'nin sağ kanattan çevirdiği topta son anda araya giren Hosseini, topu kornere gönderdi. van Aanholt'un kullandığı köşe vuruşunda seken top Oğulcan'ın önünde kaldı. Oğulcan'ın ortasında Alpaslan'ın yaptığı vuruşta top direğin hemen yanından auta çıktı.

23' Oğulcan'ın kafa pasına koşu yapan Emre Kılınç, çizgiden ortasını yaptı. Hosseini'den seken top van Aanholt'un önünde kaldı. Hollandalı oyuncunun şutunda top savunmadan sekti ve kornere çıktı. van Aanholt'un sol kanattan kullandığı kornere yükselen Mohamed'in kafa vuruşu savunmadan döndü.

24' Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Mohamed kafayı vurdu. Hosseini çizgi üzerinde müdahale ederek gole izin vermedi.

29' Mensah sol çaprazdan yakın direğe doğru sert bir vuruş yaptı. Muslera gole izin vermedi.

31' Emre Kılınç'ın çevirdiği topu kontrol eden Oğucalcan, kontrol ettiği gibi topu gönderdi. Lung'u geçen top az farkla auta çıktı.

37' Kayserispor'un hızlı hücumunda Onur Bulut'a faul yapan Oğulcan Çağlayan sarı kart gördü.

GOL | 39' Emrah Başssan, sağ kanatta Emre Kılınç'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve Kayserispor, serbest vuruş kazandı. Bernard Mensah'ın yerden ceza sahasına gönderdiği topa koşu yapan ve Galatasaray savunmasına kendisini unutturan Mame Thiam, gelişine yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi.

GOL | 44' Assunçao'dan topu kapan Mensah, sağ çaprazdaki Emrah Başşsan'ı gördü. Topu kontrol eden ve sol ayağı ile uzak köşeye harika bir vuruş yapan Emrah, topu ağlara gönderdi, Kayserispor farkı 2'ye çıkardı.

İlk 45 dakika Kayserispor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2. yarıya 3 değişiklikle başladı. Emre Kılınç, Feghouli ve Van Aanholt kenara alındı. Kerem Aktürkoğlu, Morutan ve Ömer Bayram oyunda. Kayserispor'da Hikmet Karaman, ilk yarıdaki 11'iyle sahada.

GOL | 53' Mame Thiam'ın ceza sahası içerisinde yaptığı rövaşatada top Yedlin'den döndü. Riva'daki VAR merkezinden pozisyonu izlemesi tavsiye edilen Yaşar Kemal Uğurlu, ABD'li sağ bekin topa eliyle temas ettiğini belirtti ve beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı kullanan Thiam, topu ağlara gönderdi, kendisinin 2., takımının ise 3. golünü kaydetti.

58' Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'ın yerine Mbaye Diagne oyunda.

59' Galatasaray'da Assunçao, Mensah'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

55' Sol kanatta hareketlenen Ömer Bayram'ın yerden ceza sahasına doğru gönderdiği topu kaleci Lung, rahat bir şekilde kontrol etti.

63' Yedlin'in sağ kanattan yaptığı ortada topu çok iyi kontrol eden Mohamed'in dönerek yaptığı vuruşta top auta çıktı.

65' Ömer Bayram'ın sol kanattan arka direğe doğru yaptığı ortaya Yedlin hareketlendi. ABD'li oyuncunun yaptığı kafa vuruşu kaleyi tutmadı, Kayserispor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

67' Kayserispor'da Miguel Cardoso'nun yerine Olivier Kemen oyuna dahil oldu.

73' Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Nelsson'un kafa vuruşu savunmadan sekip dışarıya gitti.

75' Kayserispor'da Lung, hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

78' Galatasaray'da Taylan Antalyalı yerini Atalay Babacan'a bıraktı.

87' Kayserispor'da Emrah Başsan'ın yerine Yasir Subaşı, Mensah'ın yerine Manuel Fernandes oyuna girdi. Oyuncu değişiklikeri sırasında hakeme itiraz eden İbrahim Akdağ sarı kart gördü.

88' Kayserispor'da Thiam yerine İlhan Parlak oyuna dahil oldu.

90+4' Galatasaray'da Diagne, İbrahim Akdağ'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, son düdüğü çaldı ve 90 dakika Kayserispor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Ögel, Serkan Çimen

YUKATEL KAYSERİSPOR: Lung, Onur Bulut, Carole, Attamah (Dk. 86 Fernandes), Kolovetsios, Hosseini, Emrah Başsan (Dk. 86 Yasir Subaşı), İbrahim Akdağ, Mensah (Dk. 86 Mane), Cardoso (Dk. 67 Kemen), Thiam (Dk. 90 İlhan Parlak)

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Nelsson, Aanholt (Dk. 46 Ömer Bayram), Assunçao, Taylan Antalyalı (Dk. 79 Atalay Babacan), Oğulcan Çağlayan (Dk. 58 Diagne), Emre Kılınç (Dk. 46 Kerem Aktürkoğlu), Feghouli (Dk. 46 Morutan), Mohamed

GOLLER: Dk. 39, Dk. 53 (P) Thiam, Dk. 45 Emrah Başsan (Yukatel Kayserispor)

SARI KARTLAR: Hosseini, Lung (Yukatel Kayserispor), Oğulcan Çağlayan, Assunçao, Diagne (Galatasaray)