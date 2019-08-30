(ÖZET) Kayserispor - Galatasaray maç sonucu: 2-3

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

5 golün, biri yedek kulübesine olmak üzere 5 kırmızı kartın, 1 penaltının olduğu maçı Galatasaray, 90+9'da bulduğu golle 3-2 kazanan taraf oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

Ev sahibi Kayserispor; maça Lung, Abdennour, Poulain, Miguel Lopes, Yasir Subaşı, Dja Djedje, Rienstra, Mensah, Henrique, Adebayor, Umut Bulut 11'yle başlarken Galatasaray ise Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Ömer Bayram, Nzonzi, Feghouli, Babel, Belhanda, Diagne kadrosuyla maça başladı.

6. dakikada Kayserispor'un sol kanattan gerçekleştirdiği atakta Pedro Henrique'nin ortası sonrası Luyindama ile Muslera'nın anlaşmazlığı tehlike yaratsa da savunma tehlikenin büyümesini engelledi.

13. dakikada Mariano'nun pasıyla hareketlenen Feghouli ile etkili gelen Galatasaray'da Cezayirli oyuncunun çevirdiği topu Yasir kornere attı.

15. dakikada Kayserispor kalesinde üst üste kornerler kazanan Galatasaray'ın 3. kornerinde Ömer Bayram'ın yaptığı ortaya Marcao'nun yaptığı kafa vuruşu dışarı gitti.

24. dakikada Galatasaray, Feghouli'nin yerde kalmasıyla tehlikeli olabilecek bir noktadan serbest vuruş kazandı. Belhanda'nın yaptığı ortada Luyindama'nın kafa vuruşu Lung'ta kaldı.

25. dakikada Belhanda, ceza sahasının sol çaprazında tehlikeli olabilecek bir pozisyon yakaladı ama yaptığı vuruş savunmadan geri döndü.

27. dakikada Kayserispor etkili geldi. Yasir'in sol kanattan rotasında Adebayor'un kafa vuruşu Muslera'nın ellerinde kaldı.

30. dakikada Mariano'nun sağ kanattan içeri kat ederek ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı vuruş az farkla dışarı çıktı.

32. dakikada Galatasaray'da Diagne'nin ceza sahası sağ çaprazına yaptığı ortada Feghouli'nin gelişine vurduğu top, üstten dışarı gitti.

SARI KART | Maçın 34. dakikasında Galatasaray'da Belhanda, faul sonrası Dja Djedje'ye yaptığı hareket sonrası sarı kartını gördü.

SARI KART | Aynı dakika içinde bir başka pozisyonda yine Belhanda ile Dja Djedje karşı karşıya gelirlerken bu kez Djedje yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü.

Luyindama'nın hatası golü getirdi

GOL | 37. dakikada Galatasaray savunmasında Luyindama'nın hatası, Pedro Henrique'yi karşı karşıya bıraktı. Muslera'dan sıyrılan Brezilyalı futbolcu, takımını öne geçirdi: 1-0.

39. dakikada Galatasaray etkili gelse de Babel'in pasını engelleyen Kayserispor sasvunmasından seken topa vurmak isteyen Belhanda aradığı şansı bulamadı.

42. dakikada Galatasaray, Feghouli'nin sağ kanattan taşıdığı topta pozisyonu buldu. Cezayirli oyuncunun ceza sahasına ön çizgisine çevirdiği topta Babel'in vuruşu kalecide kaldı.

44. dakikada Kayserispor, ikinci gole çok yaklaştı. Miguel Lopes'in sağ kanattan içeri çevirdiği topta, 6 pasın içinde Umut Buluş'un farkı 2'ye çıkarma şansını son anda Muslera engelledi.

45+1'de Galatasaray yine sağ kanattan etkili geldi. Sağdan yapılan ortada Diagne, topu Feghouli'ye bıraktı. Feghouli'nin ceza sahası çizgisinin içinden yaptığı vuruş az farkla üstten dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ikinci yarı öncesi Diagne'yi oyundan çıkarırken Emre Mor'u sahaya sürdü.

İKİNCİ YARI BAŞLADI!

Mensah farkı ikiye çıkarma şansını tepti!

49. dakikada Kayserispor, ikinci gol adına Bernard Mensah ile büyük bir fırsatı harcadı. Ganalı oyuncunun ceza sahası içinde çok uygun pozisyonda yaptığı vuruş, üstten dışarı gitti.

SARI KART | Kayserispor'da Aymen Abdennour, Babel'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

55. dakikada Galatasaray, maçtaki en tehlikeli pozisyonunu yakaladı. Belhanda, Feghouli'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda uygun bir pozisyon yakalarken çok kötü bir vuruşla topu Lung'un üzerine yolladı.

Babel'in golü VAR'a takıldı!

59. dakikada Feghouli'nin vuruşu Lung'tan dönerken Babel'in tamamladığı top ağlara gitti. Fakat VAR incelemesi sonrası Hollandalı oyuncunun ofsayt olduğu belirlendi ve gol iptal edildi.

PENALTI | 64. dakikada Galatasaray, penaltı kazandı. VAR incelemesi sonrasında Aymen Abdennour'un topu elle kestiği tespit edildi ve hakem Mustafa Öğretmenoğlu, penaltı noktasını gösterdi.

KIRMIZI KART | Pozisyon sonrası Aymen Abdennour, sarı kart gördü ve ikinci sarı kart ile kırmızıyı görerek oyundan atıldı.

GOL | 66. dakikada penaltı için topun başına geçen Belhanda, topu ağlara göndermeyi başardı: 1-1.

SARI KART | 69. dakikada Mariano ile tartışan Mensah, sarı kart ile cezalandırıldı.

SARI KART | Kayserispor'da hakeme itirazlarını sürdüren Pedro Henrique de 70. dakikada sarı kart gördü.

73. dakikada Feghouli'nin pasında sağ kanatta Emre Mor hareketlendi, genç oyuncunun yaptığı ortada Ryan Babel topu ağlara gönderdi fakat pozisyon Emre Mor'un ofsaytta olması nedeniyle gol değeri kazanmadı.

Kayserispor, 9 kişi!

KIRMIZI KART | 73. dakikada Pedro Henrique, Mariano'ya yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

SARI KART | 75. dakikada Ömer Bayram, Umut Bulut'a yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.

78. dakikada Ömer Bayram'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşu, Lung kornere çeldi.

SARI KART | 79. dakikada Marcao, topa elle dokununca sarı kart gördü ve Kayserispor, tehlikeli noktadan bir frikik şansı elde etti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 80. dakikada Nagatomo oyundan çıkarken Adem Büyük oyuna dahil oldu.

81. dakikada Marcao'nun elle oynaması sonucunda elde edilen serbest vuruşta Bernard Mensah'ın yaptığı vuruş üstten dışarı gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 84. dakikada Galatasaray'da Mariano'nun yerine Martin Linnes oyuna dahil oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 85. dakikada Kayserispor'da yeni transfer Adebayor oyundan çıkarken Bilal Başacıkoğlu oyuna dahil oldu.

GOL | 87. dakikada Ryan Babel'in vuruşu Mert Kula'ya çarparak ağlara gitti ve Galatasaray öne geçmeyi başardı: 1-2.

SARI KART | 89. dakikada Emre Mor, Kayserispor'un serbest vuruş kullanmasına engel olunca sarı kart gördü.

KIRMIZI KART | Aynı dakika içinde başka bir pozisyonda Emre Mor, Mensah'a yaptığı hareket sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

GOL | Kayserispor, 90+1. dakikada soldan kullanılan serbest vuruşta, Umut Bulut'un kafa vuruşuyla 2-2'lik eşitliği yakaladı.

SARI KART | 90+4'te golün ardından Umut Bulut, sarı kart gördü.

KIRMIZI KART | 90+5'te Umut Bulut, Ömer Bayram'ı faul ile durdurarak ikinci sarı kart sonucunda kırmızı kart gördü.

90+7. dakikada Galatasaray, Luyindama ile gole çok yaklaştı. Kongolu oyuncunun altı pastan yaptığı kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

GOL | Galatasaray, 90+9. dakikada Adem Büyük'ün attığı golle yeniden üstünlüğü ele geçirdi: 2-3.

Ümit Davala'ya kırmızı!

90+11. dakikada Galatasaray yedek kulübesinde, Ümit Davala kırmızı kart gördü.

Karşılaşma Galatasaray'ın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Galatasaray, sezonun ilk galibiyetini alarak puanını 4 yaptı. Kayserispor ise 3 hafta sonunda 1 puanda kaldı.