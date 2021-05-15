ÖZET | Kayserispor - Fenerbahçe maç sonucu: 1-2

Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'un konuğu oldu. Mücadeleyi Fenerbahçe son dakika golüyle 2-1 galip tamamladı. Ancak Sarı Lacivertliler için bu skor şampiyonluğa yetmedi. Beşiktaş'ın Göztepe'yi yenmesinin ardından Kanarya sezonu 3. olarak tamamladı. Kayserispor da Gençlerbirliği'nin yenilmesinin ardından bu maçta mağlup olsa da kümede kalmayı başardı.





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Maçtan dakikalar

Maçın ilk tehlikeli atağı 9. dakikada geldi. Fenerbahçe sol kanattan etkili geldi. Caner'in yerden ortasına ön direkte Valencia dokundu, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

Pedro Henrique gol perdesini açtı

GOL | Karşılaşmanın 18. dakikasında Kayserispor Pedro Henrique ile 1-0 öne geçti. Orta alandan etkili paslarla çıkan Kayserispor'da İlhan Parlak'ın sağdan ortasına kale alanına hareketlenen Pedro Henrique kafayı vurdu. Pedro Henrique bu sezon Süper Lig'deki 8. golünü kaydetti.

35. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Fenerbahçe'de Osayi sol kanattan son çizgiye inip kale alanın doğru pasını çıkardı, ön direkteki Szalai yakın mesafeden topa dokunmayı başaramadı.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve oyuncular soyunma odasının yolunu tuttu.

Fenerbahçe maçın 2. yarısına oyuncu değişikliği yaparak başladı. Ferdi Kadıoğlu yerine oyuna giren isim Papiss Cisse oldu.

Maçın 52. dakikasında Kayserispor net bir ataktan yararlanamadı. Sağ kanattan bomboş durumda savunma arkasına sarkan İlhan'ın içeri taşıdığı topa müsait durumda Kvrzic vurdu, top üstten auta gitti.

Fenerbahçe penaltı kaçırdı

Fenerbahçe karşılaşmanın 55. dakikasında penaltı kazandı. Fenerbahçe'nin Sosa'yla sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kale alanındaki Serdar Aziz, İlhan Parlak tarafından çekildi. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Sosa'nın vuruşunda kaleci Doğan soluna giden topu kornere çeldi. Fenerbahçe beraberlik şansını değerlendiremedi.

Mücadelenin 84. dakikasında Kayserispor farkı 2'ye çıkartma şansını değerlendiremedi. Orta alanda topu kapan Kayserispor'un hızlı atağında Muhar'ın derin pasıyla savunma arkasına sarkan Pedro Henrique'nin dokunuşunda Altay'ı geçen topa Fenerbahçe savunması 3 kişiyle hamle yaptı. Süzüle süzüle giden top çizgiden çıktı.

Valencia skoru eşitledi

89. dakikada Fenerbahçe maçta bir kez daha penaltı kazandı. Ozan, sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Doğan'ın elinden seken topa hamle yapmak isterken Aziz Behich'in müdahalesiyle yerde kalmıştı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Halil Umut Meler, Aziz Behich'in Ozan'a müdahalesini faul olarak değerlendirdi ve penaltı kararı verdi.

Kayserispor'da penaltıya sebebiyet veren Aziz Behich sarı kart gördü.

İlhan Parlak, penaltı kararı sonrası yoğun itirazları nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Enner Valencia penaltıda kalecinin soluna doğru yaptığı vuruşla ağları sarstı.

Serdar Aziz'den son dakika golü

GOL | Fenerbahçe 90+9. dakikada Serdar Aziz skoru 2-1'e getiren golü kaydetti. Fenerbahçe akınında sağ kanattan Valencia ortaladı, ceza alanı ön çizgisinde Serdar Aziz nefis bir kafa vuruşuyla topu kaleci Doğan'ın üzerinden ağlara yolladı.

Fenerbahçe sezonu son dakika golüyle gelen galibiyetle kapattı ve ligi 3. sırada tamamladı.

Kayserispor - Fenerbahçe 11'ler:

Kayserispor: Doğan Alemdar, Aziz Behich, Kolovetsios, Paz, Kvrzic, Attamah, Avramovski, Muhar, Ramazan Civelek, Pedro Henrique, İlhan Parlak.

Kayserispor'un yedekleri: İsmail Çipe, Muğdat Çelik, Emre Demir, Uğur Demirok, Nurettin Korkmaz, Melih Okutan, Yasir Subaşı, Kevin Luckassen, Besard Sabovic, Denis Alibec.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Jose Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Osayi Samuel, Pelkas, Enner Valencia.

Fenerbahçe'nin yedekleri: Harun Tekin, Lemos, Mert Hakan Yandaş, Papiss Cisse, Samatta, Luiz Gustavo, Tisserand, Mame Thiam, Novak, Arda Güler.

Maçtan notlar

Süper Lig’in son haftasında Hes Kablo Kayserispor’a konuk olan Fenerbahçe’de futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları Sivasspor maçının ilk 11’ine göre kadrosunda 5 değişiklik yaptı.

Belözoğlu, geçen hafta Sivasspor karşısında oynayan Harun Tekin, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Tisserand ve Gökhan Gönül’ün yerine Altay Bayındır, Serdar Aziz, Nazım Sangare, Ferdi Kadoğlu ile Osayi-Samuel ilk 11’de görev verdiği.

Genç çalıştırıcı kalede Altay Bayındır’ı görevlendirirken, savunma dörtlüsünü Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai ve Caner Erkin’den oluşturdu. Orta sahada yine Jose Sosa şans bulurken, sağda Osayi-Samuel solda ise Ferdi Kadıoğlu oynadı. Sosa’nın önünde Ozan Tufan ve Dimitris Pelkas yer alırken, tek santrforda Enner Valencia gol aradı.

Nazım Sangare ve Serdar Aziz 11’e döndü

Geçen hafta sarı kart cezalı durumuna düşen Gökhan Gönül’ün yokluğunda sakatlıktan dönen sağ bekte Nazım Sangare 11’de şans bulurken, Tisserand’ın yerine ise sakatlığı düzenlenen Serdar Aziz savunmanın göbeğinde görev aldı.

Son antrenmanda sakatlanan ve maç kadrosuna alınmayan Mesut Özil’in yokluğunda Osayi-Samuel ile Sivasspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci’nin yerine Ferdi Kadıoğlu ilk 11’de şans buldu.

6 hafta sonra Altay kaleyi devraldı

El bileği kırılan ve 6 hafta Süper Lig’de oynayamayan Altay Bayındır’a sakalığının ardından Emre Belözoğlu, Kayserispor karşısında ilk 11’de görev verdi. Harun Tekin ise bu maçta yedek soyundu.

Kayserispor’da tek değişiklik

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, son maçın kadrosunda tek değişiklik yaptı. Koşukavak, Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldıkları ilk 11’inde oynayan ve eşi doğum yaptığı için İngiltere’ye giden Lennon’un yerine Ramazan Civelek’e 11 şans verdi.

Sarı-kırmızılı ekip maça, Doğan Alemdar, Kvrzic, Kolovetsios, Paz, Aziz Eraltay, Attamah, Muhar, Ramazan Civelek, Avramovski, Pedro Henrique, İlhan Parlak ilk 11 ile çıktı.