(ÖZET) Kayserispor-Fenerbahçe maç sonucu: 1-0

Süper Lig'in ikinci yarısına ikide iki yaparak başlayan Fenerbahçe zorlu maçta Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fenerbahçe 1-0 kaybetti ve 3 puanı kaybetti. Soldado'nun 44. dakikada direk kırmızı kartla oyun dışında kalmasının ardından bir diğer 45 dakika 10 kişi mücadele etmek zorunda kalan Sarı Lacivertli ekip, kalesini gole kapayamadı. Kayserispor da attığı golle üstünlüğünü korudu ve sahadan galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu haberi de okudular Puan durumu - Süper Lig puan durumu - Fenerbahçe kaçıncı sırada?

Maçtan dakikalar

Mücadelenin ilk sarı kartı Fenerbahçe'den Tolgay Arslan'a çıktı. 6. dakikada Tecrübeli futbolcu rakibine yaptığı hareket nedeniyle kart gördü.

Mücadelenin 7. dakikasında neredeyse her faul sonrası oyuncular arasında elektriklenmeler yaşadı. Şimdi de Soldado ile Şamil tartıştı. Hakem Alper Ulusoy, yerdeki Soldado'ya müdahalede bulunan Şamil Çinaz'ı uyardı.

15. dakikada Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici'yle sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ayew kafayı vurdu, rakip savunmaya da çarpan top üstten dışarı çıktı. Bu dakikaya kadar maç daha çok orta alan mücadelesi şeklinde geçti.

Mücadelenin 20. dakikasında Fenerbahçe serbest vuruş kazandı. Uzak mesafe olmasına rağmen Mehmet Ekici serbest vuruşta doğrudan kaleyi denedi, sert şutunda kaleci Lung iki hamlede topun sahibi oldu.

Kayserispor, Fenerbahçe karşısında ilk 25 dakikada 8 faul yaptı. 5'i Mensah'a ait. Mensah, 25. dakikada Tolgay ile girdiği ikili mücadelede Alper Ulusoy'un faul kararına tepki gösterdi.

30. dakikada Fenerbahçe çok adamla geldi. Sağ kanattan Dirar'ın ortasına ön direkte Soldado hareketlendi ancak savunma araya girip topu kornere yolladı.

Maçın 37. dakikasında Isla hakeme tepki olarak alkışlayınca sarı kartla cezalandırıldı. Bu kartla Fenerbahçe'de Isla gelecek hafta cezalı duruma düştü.

41. dakikada Fenerbahçe'nin etkili isimlerinden Dirar sağ taç çizgisi önünden ortasını yaptı, ön direkte Soldado'nun dokunduğu top kaleci Lung'da kaldı.

Mehmet Ekici korkuttu

Mücadelenin 42. dakikasında Fenerbahçe'de Mehmet Ekici orta alanda Şamil'le ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Onun tedavisi için sağlık görevlileri geldi. Mehmet Ekici'nin tedavisi tamamlandı, oyun kaldığı yerden devam etti.

Maçta dakikalar 44'ü gösterdiğinde Deniz Türüç'ün pasıyla savunma arkasına sarkan Kravets, Volkan'ı da çalımladı ancak kaleye vurmak yerine topu çekince pozisyonun bitmesini bekleyen yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

Fenerbahçe'de Roberto Soldado 45+2'de kırmızı kart gördü. İlk yarı biterken yaptığı faul sonrası sarı kart görmek üzereyken sözlü itirazları sonrası doğrudan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

İlk yarı sona erdi ve Fenerbahçe büyük bir şokla soyunma odasına gitti.

Fenerbahçe oyuncu değişikliği ile başladı

Fenerbahçe mücadelenin 2. yarısına oyuncu değişikliği ile başladı. Victor Moses, Mehmet Ekici'nin yerine oyuna girdi. Bununla birlikte Fenerbahçe'nin oyun sistemi de değişti ve Moses sol kanata geçti. İleri uçta da Ayew yer aldı.

51. dakikada Kayserispor'da Kucher sarı kart gören isim oldu. Kucher Ayew'e yaptığı sert hareket nedeniyle kartı gören isim oldu. Tecrübeli futbolcu bir sonraki hafta cezalı duruma düştü.

Bir sarı kart da serbest vuruşu kullanmaya hazırlanan Fenerbahçe'de Victor Moses'e çıktı. Fenerbahçe'de Victor Moses düdükten önce oyunu başlattığı için sarı kart gördü.

Jailson karşı karşıya kaçırdı

Mücadelede dakikalar 56'yı gösterdiğinde Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Moses'ın pasında ceza alanında topla buluşan Jailson, karşı karşıya pozisyonda kaleci Lung'u geçemedi. Top kornere çıktı.

58. dakikada Kayserispor'da zorunlu bir oyuncu değişikliği gerçekleşti. Sapunaru oyuna devam edemedi. Yerine giren isim ise Varela oldu.

Maçın 59. dakikasında Dirar sağdan ortaladı, Moses'tan önce Lung'un yumrukladığı top ceza alanı dışına açıldı. Bu topa gelişine vuran Hasan Ali çerçeveyi tutturamadı.

VAR sonrası iptan olan gol

Mücadelenin 63. dakikasında Umut Bulut Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi. VAR incelemesi sonrası hakem Alper Ulusoy golde faul olduğunu belirtti. Sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında içeri kesilen topu Isla sektirdi, Kravets'in kafayla indirdiği topu Umut Bulut ağlara yolladı. VAR incelemesi yapan Alper Ulusoy, Kravets'in Serdar Aziz'e müdahalesini faul olarak değerlendirdi ve golü iptal etti.

69'da Kayserispor rakip yarı alanda yine etkili paslar yaptı. Devamında Lopes sağdan ortaladı, penaltı noktası üzerindeki Umut'un kafa vuruşunda yükselen topu kaleci Volkan çizgi üzerinde kontrol etti.

Mücadelenin 72. dakikasında Fenerbahçe 2. oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Tolgay Arslan yarine oyuna dahil olan isim Frey oldu.

Kayserispor tehlikeli geldi

Maçın 75. dakikasında Isla'nın kaptırdığı topta Mensah'ın ceza sahası dışından şutu az farkla dışarı gitti. Volkan Demirel takım arkadaşlarına çok kızdı. Bu pozisyondan bir dakika sonra yine Mensah denedi. Daha alçak mesafeden top auta gitti.

77. dakikada Michael Frey rakibine yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü.

82. dakikada Fenerbahçe son oyuncu değişiklik hakkını kullandı. Andre Ayew yerine oyuna giren isim Eljif Elmas oldu.

86'da Cherry'nin sert şutunda kaleci Volkan üzerine gelen topu zorlanmadan kontrol etti.

Kayserispor golü buldu

Mücadelenin 87. dakikasında Kravets Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi. Eljif Elmas çıkarken kaptırdı. Sol kanattan son çizgiye inen Chery'nin ortasına kale alanı içinde Kravets çok iyi yükseldi ve kafayla topu ağlara yolladı.

Golün ardından Kayserispor oyuncu değişikliğine gitti. Golü atan Artem Kravets yerini Hasan Hüseyin Acar'a bıraktı.

90+4'te Kayserispor son oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Chery yerine oyuna giren isim Levent Gülen oldu.

Topu oyuna geç sokması nedeniyle kaleci Lung sarı kartı gören isim oldu.

Mücadele 1-0 ev sahibi Kayserispor'un üstünlüğü ile sona erdi. Kayserispor bu 3 puanla puanını 25 yaptı ve Fenerbahçe'nin bir üstünde yerini aldı.

Maçın 11'leri

Kayserispor: Lung, Lopes, Kucher, Sapunaru, Kana Bıyık, Şamil, Mensah, Deniz Türüç, Chery, Umut, Kravets

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neustadter, Serdar, Hasan Ali, Jailson, Tolgay, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew, Soldado

Maçtan notlar

Spor Toto Süper Lig’de 21. haftanın açılışında İstikbal Mobilya Kayserispor’a konuk olan Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal, son oynadıkları Göztepe maçına göre ilk 11’de ikisi zorunlu 4 değişikliğe gitti.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda oynanan karşılaşmada Yanal, geçen hafta ligde Göztepe’yi 2-0 yendikleri maçın kadrosunda dört değişiklik yaptı.

Sarı kart cezalısı Mehmet Topal’ın yerine Jailson, sakatlanan Sadık Çiftpınar’ın yerine ise yeni transferlerden Serdar Aziz’e ilk 11’de görev veren Yanal, kadro dışı kalan Benzia’nın yerine Tolgay Arslan, İsmail Köybaşı’nın yerine de cezası sona eren Hasan Ali Kaldırım’a şans tanıdı.

Sarı-lacivertli takım, maça Volkan Demirel, Isla, Neustaedter, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew, Soldado 11’iyle çıktı.

Serdar ve Tolgay 11’de

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Serdar Aziz ile Tolgay Arslan, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11’de şans buldu. Sarı-lacivertlilerin transferin son gününde renklerine kattığı Sloven orta saha oyuncusu Zajc ile Moses, yedek kulübesinde yer aldı. Öte yandan, sakatlıkları nedeniyle formadan uzak kalan kaleci Harun Tekin ile Frey de 21 kişilik kadroya dahil edildi.

6 oyuncu kart ceza sınırında

Fenerbahçe’de 6 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Soldado, İsmail Köybaşı, Isla, Ayew, Eljif Elmas ve Neustaedter, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında kart görmeleri durumunda Atiker Konyaspor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.

Hikmet Karaman’dan iki değişiklik

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ligin 20. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçına göre ilk 11’de iki değişiklik yaptı. Karaman, Atila Turan’ın yerine savunmada Kucher’e, Hasan Hüseyin Acar’ın yerine ise cezası sona eren Mensah’a forma verdi. Sarı-kırmızılı ekip, Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Kucher, Şamil Çinaz, Mensah, Chery, Deniz Türüç, Umut Bulut, Kravets ilk 11’iyle sahaya çıktı.

Tribünler doldu

Kayserispor taraftarları, Fenerbahçe maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Kendilerine ayrılan bölümü dolduran Fenerbahçe taraftarı da takımlarını destekledi.