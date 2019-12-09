(ÖZET) Kayserispor - Çaykur Rizespor maç sonucu: 1-0

Süper Lig'de 14. haftanın kapanış maçında Kayserispor, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Bu sezon sadece tek galibiyet alabilen ve zor günler geçiren Kayserispor, taraftarı önünde Karadeniz ekibini 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 10'a yükselten Kayseri ekibi, 17. sıraya yükseldi. Süper Lig’de 3 hafta sonra galibiyet yüzü gören Kayserispor'a 3 puanı getiren gol 9'da Artem Kravets'ten geldi.

Kravets, gol sevincinde hafta içi Türkiye Kupası maçında çapraz bağları kopan takım arkadaşı Nurettin Korkmaz'ın formasnı gösterdi.

Üst üste 5. deplasman maçından da puansız ayrılan Çaykur Rizespor ise 17 puanla 12. sırada yer aldı.

Lung geçit vermedi

Kayserispor'un tecrübeli kalecisi Silviu Lung, alınan galibiyetin kahramanı oldu. Çaykur Rizespor'a geçit vermeyen Lung, kalesine gelen 5 şutu da kurtarmayı başardı. Taraftarın maç boyu destek verdiği Rumen eldiven, maç sonu üçlü çekti.

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Fırat Aydınus (xx), Aleks Taşcıoğlu (xx), Erdem Bayık (xx)

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung (xxx) - Poulain (xx), Mert (xx), Yasir (xx) (Dk. 82 Abdennour x), Ziya (xx) (Dk. 86 Furkan x), Hasan Hüseyin (xx), Mensah (xxx), Henrique (xx) (Dk. 27 Emre xx), Lopes (xx), Djedje (xx), Kravets (xx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx), Abarhoun (xx), Talbi (xx), Abdullah (xx) (Dk 58 Diomande x), Attamah (xx) (Dk. 46 Scepovic x), Oğulcan (xx), Samudio (xx) (Dk. 81 Atakan x), Orhan (xx), Vetrih (xx), Melnjak (xx), Umar (xx)

GOL: Dk. 9 Kravets (İstikbal Mobilya Kayserispor)

KIRMIZI KART: Rıdvan Erdem (Tercüman) (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Hasan Hüseyin, Lung (İstikbal Mobilya Kayserispor), Vetrih, Abarhoun, Orhan (Çaykur Rizespor)