(ÖZET) Kayserispor-Beşiktaş maç sonucu: 2-3

Süper Lig 'in 35. haftasında Beşiktaş , deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Kayserispor'u Serdar ve oyuna ikinci yarıda girerek maçın kaderini değiştiren Nkoudou'nun iki golüyle 3-2 mağlup etti. Kayserispor'un tek golünü Mame Thiam attı. Beşiktaş bu galibiyetle Avrupa kupaları için umudunu sürdürdü.

Maçtan önemli anlar

Kayserispor-Beşiktaş maçı başladı.

2. dakikada Rıdvan'ın kullandığı taçta savunmadan seken topa Atiba gelişine vurdu, top üstten auta çıktı.

7. dakikada Ghezzal'ın ortasında ceza alanı önünde Mert Çetin topa elle müdahale edince hakem oyunu durdurdu, Beşiktaş tehlikeli bir noktadan frikik kazandı. Ghezzal'ın şutunda top auta gitti.

19. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı! Kaleciyle karşı karşıya kalan Larin, topu ağlara göndermeyi başaramadı.

Beşiktaş Larin'le gole yaklaştı!

13. dakikada savunma arkasına atılan derin topta ceza sahasına giren Cyle Larin'in çaprazdan vuruşunu Lung kornere çeldi. Paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Emirhan'ın kale alanına sert ortasında Montero'nun kafa vuruşu az farkla auta gitti.

Thiam ağları sarstı!

22.dakikada Mame Thiam ceza alanına girerken ona müdahale etmek isteyen Welinton topa elle müdahale edince penaltıya sebep oldu. Topun başına geçen Thiam skoru 1-0 yaptı.

30. dakikada Kayserispor etkili geldi! Ceza alanı önünde Kemen kaleye vurdu, top Ersin'den sekti. Seken topa hareketlenen Gavranovic'ten önce Welinton araya girdi.

Rıdvan net pozisyondan yararlanamadı!

Beşiktaş gol çok yaklaştı! 30. dakikada ceza alanı içinde müsait durumda topla buluşan Rıdvan Yılmaz'ın şutu direğin hemen yanından auta çıktı.

45. dakikada Emirhan İlkhan ceza alanı dışından sert vurdu, Lung parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

İlk yarı 1-0 sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

Genç Serdar beraberliği getirdi!

50. dakikada Atiba'nın yerde kalmasıyla Beşiktaş sağ kanattan serbest vuruş kazandı. topun başına geçen Ghezzal'ın ortasında Atiba topu arka direğe aşırttı, Arka direkte Serdar'ın kafa vuruşu Mert'e de çarptı ve ağlarla buluştu: 1-1

57. dakikada Rachid Ghezzal, ceza alanı içinde sert vurdu, top direğin hemen üstünden dışarı çıktı.

60.dakikada Beşiktaş'ta sarı kart gören Montero, Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

Beşiktaş'ta Kenan Karaman, NKoudou ve Alex Teixeira oyuna girerken Larin, Batshuayi ve Ghezzal oyundan çıktı.

Oyuna girdi iki gol birden attı!

75. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Atiba orta sahadan savunmanın arkasına uzun bir pas attı. Uğur Demirok'un yetersiz müdahalesi sonrasında Nkoudou topu ağlarla buluşturdu ve Beşiktaş geriden gelip 2-1 öne geçti.

76. dakikada Nkoudou sol kanatta topla buluştu ve hızla ceza sahasına yöneldi. Uğur Demirok'un ceza sahasında müdahalesi sonrası yerde kalmasıyla hakem Erkan Özdamar penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Nkoudou skoru 3-1 yaptı.

Beşiktaş'ta sarı kart gören Rosier Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

60.dakikada sarı kart gören Montero, 81. dakikada rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+5. dakikada Kayserispor Miguel Cardoso'nun golüyle farkı bire indirdi. 2-3

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş uzun bir süre sonra deplasmandan 3 puan almasını bildi. bu sonuçla Beşiktaş puanını 54 yaparken Kayserispor 43 puanda kaldı.

Kayserispor-Beşiktaş maçı 11'i

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Attamah, Kemen, Bertolacci, Ramazan, Thiam, Gavranovic

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Serdar, Montero, Rosier, Atiba, Emirhan, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Yedekler: Emre, Nkoudou, Oğuzhan, Pjanic, Necip, Kenan, Kerem, Güven, Emrecan, Alex Teixeira

Kayserispor-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 35. haftasında saat 16.00'da Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanacak Kayserispor-Beşiktaş maçını hakem Erkan Özdamar yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı anlatımı ve tüm detaylar fanatik.com.tr'de olacak.

Derbi öncesi sarı alarm

Ligde bugün Beşiktaş’ın Kayserispor’a konuk olacağı maç öncesinde Siyah-Beyazlılar’da sınırda tam 10 isim bulunuyor. Kara Kartal’da; Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Alex Teixeira, Oğuzhan, Güven, Cyle Larin, Francisco Montero, Can Bozdoğan, Rıdvan Yılmaz ve Valentin Rosier sarı kart ceza sınırında bulunan oyuncular. Söz konusu oyuncular bugün Kayserispor deplasmanında kart görmeleri durumunda ligde bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Teknik ekibin, sınırda olan isimlere kart görmemeleri konusunda uyarılarda bulunduğu bildirildi.

Kara Kartal’a gündüz maçı...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında bugün Yukatel Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’ndaki karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. Siyah-Beyazlılar, uzun süre sonra gündüz maçına çıkacak. Ligde geçen hafta Kasımpaşa’ya 3-0 mağlup olan Beşiktaş; 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 yenilgiyle 51 puan elde etti. Yukatel Kayserispor ise 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 13 yenilgiyle 43 puan topladı.

Puan kayıpları durmak bilmiyor!

Siyah-Beyazlı ekip, ligdeki son 12 maçta 9 kez puan kaybı yaşadı. Söz konusu dönemde rakiplerini 3 kez yenebilen Beşiktaş, 7 karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı. 2 maçtan mağlubiyetle ayrılan Kara Kartal, bu 12 karşılaşmada 20 puan yitirdi.

Özdamar’la 3. randevu

Süper Lig’in 35. haftasında Kayseri’de oynanacak Kayserispor-Beşiktaş maçını Erkan Özdamar yönetecek. Erkan Özdamar, hakemlik hayatında 7. kez Kayserispor, 3. kez de Beşiktaş maçı yönetecek. Ankara Bölgesi hakeminin yönettiği maçlarda Kayserispor, 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 kez de yenilgi aldı. Beşiktaş ise 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

İkili rekabette Beşiktaş farkı

Ligde bugün karşı karşıya gelecek iki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 51 maçta Beşiktaş 30, Kayserispor 12 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı. Beşiktaş rakibine 86 gol atarken, kalesinde 54 gol gördü. Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan lig mücadelesini Beşiktaş, evinde 4-2 kazandı. Türkiye Kupası’nın çeyrek finalinde iki takım bir kez daha karşı karşıya gelirken, Kayserispor rakibini deplasmanda 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

İç sahada üstünlük Kayseri’de

Beşiktaş ile Kayserispor arasında Kayseri’de yapılan maçlarda ev sahibi ekibin galibiyet sayısında bir farkla üstünlüğü bulunuyor. Kayseri’de ev sahibi ekip 10, Beşiktaş 9 galibiyet elde ederken, 6 karşılaşma da berabere tamamlandı. Siyah-Beyazlılar deplasmanda 26 gol atarken, rakibinin 31 golüne engel olamadı. Geçen sezon Kayseri’de oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.



