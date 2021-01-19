ÖZET | Kayserispor - Başakşehir maç sonucu: 2-0

Son şampiyon Medipol Başakşehir, Süper Lig 'in 20. haftasında Kayseri deplasmanına konuk oldu. Süper Lig'in ilk yarısında beklentilerin uzağında bir performans gösteren Medipol Başakşehir, geçtiğimiz hafta evinde Sivasspor ile 1-1 berabere kalmıştı. İstanbul ekibi Kayseri deplasmanından 3 puanla ayrılarak, üst sıralara doğru tırmanışa geçmek istiyor. Ev sahibi Kayserispor ise mutlak 3 puan parolasıyla çıkacağı Medipol Başakşehir maçını kazanıp, düşme hattından biraz da olsa uzaklaşmak istiyor.,

Maça Başakşehir etkili başladı. İstanbul ekibi Kayserispor karşılaşmasına gol bularak başlamak istedi. Kayserispor ilk yarının ortalarında oyunu dengeledi.

ALİBEC SAHNEYE ÇIKTI

Kayserispor, 42. dakikada Alibec'in attığı golle 1-0 öne geçti. Savunma arkasına sarkan Alibec, kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldı. 30 yaşındaki forvet oyuncusu şutunu Mert'in solundan ve yerden göndererek takımını 1-0 öne geçtirdi. Maçın ilk yarısı 1-0'lık Kayserispor üstünlüğü ile sona erdi.

PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ

Maçın ikinci yarısına da Başakşehir etkili başladı. 66. dakikada Başakşehir'de İrfan Can Kahveci, Kayserispor ceza sahası içinde yerde kaldı, hakem Serkan Tokat penaltı noktasını gösterdi. VAR'da incelenen pozisyon sonrasında Serkan Tokat, pozisyonu izlemesi için ekrana çağrıldı. Tokat, yaptığı inceleme sonrasında penaltı kararını iptal etti.

ALİBEC FİŞİ ÇEKTİ

Dakika 77'de Başakşehir savunmasında Ponk'un hatası sonrasında Alibec topla buluştu. 30 yaşındaki forvet kaleci Mert Günok'u çalımladıktan sonra şutunu attı ve skoru 2-0'a getirdi. Bu gol aynı zamanda Alibec'in maçta ikinci golü oldu. Tecrübeli futbolcu golden sonra sakatlanarak oyundan çıktı.

Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Kayserispor sahasında Başakşehir gibi zorlu bir rakibini 2-0 mağlup ederek alt sıralardan kurtulma adına önemli bir 3 puan aldı.

Başakşehir ise Sivasspor beraberliği sonrasında bir yara daha aldı.

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