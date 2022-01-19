ÖZET Kayserispor - Başakşehir maç sonucu: 1-0

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. hafta maçında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etmeyi başardı. Kayserispor'un golünü Uğur Demirok attı.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI:

1' Mücadelede ilk düdük çaldı maç başladı.

6' Geçtiğimiz hafta trafik kazasında yaşamını yitiren Ahmet Çalık alkışlarla anıldı.

18' Okaka'nın pasında ceza alanında topla buluşan Gulbrandsen şansını denedi fakat top kaleci Lung'da kaldı.

31' Sakatlanan yeni transfer Serdar Gürler'in yerine bir diğer yeni transfer Emre Çolak girdi.

37' Başakşehir'de Emre Çolak ceza alanında topla buluşup, şutunu çekti fakat çerçeveyi bulamadı.

43' Rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine gelen Emre’nin vuruşunda top dışarı çıktı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

73' | GOL Kullanılan serbest vuruşta Mustafa Pektemek'in indirdiği topu Uğur Demirok kalecinin üzerinden aşırdı ve skor 1-0 oldu.

79' Kayserisporlu Carlos Mane'nin şutu direkten oyun alanına geri döndü.

90+3'üncü dakikada Deniz Türç'ün kaleye çektiği şut yan direğe çarptı. Topu ardından Kayserispor savunması uzaklaştırdı.

Mücadele 1-0 Kayserispor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Bu skorun ardından Kayserispor 31 puana yükselirken Medipol Başakşehir 34 puanda kaldı.

Kayserispor - Başakşehir maçında ilk 11'ler

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Yasir, Abdulkadir Parmak, İbrahim, Gökhan, Cardoso, Mustafa, Gavranovic

Başakşehir: Volkan, Caicara, Youssouf, Duarte, Hasan Ali, Tolga, Serdar Gürler, Aleksic, Deniz, Gulbrandsen, Okaka