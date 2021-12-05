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ÖZET | Kayserispor-Antalyaspor maç sonucu: 2-0

Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor'la Antalyaspor karşı karşıya geldi. 11 ve 17. dakikalarda ev sahibi takım Thiam'ın bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı. Kayserispor'da Gavranovic ve Kolovetsios kırmızı görerek oyun dışı kaldı.

05 Aralık 2021, Pazar 15:34 Son Güncelleme:
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ÖZET | Kayserispor-Antalyaspor maç sonucu: 2-0

Kayserispor'la Antalyaspor Süper Lig 'de 15. hafta maçında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşılaştı. Nefes kesen mücadeleyi 9 kişi kalan Kayserispor 2-0 kazanmayı bildi. 

Ev sahibi takımın gollerini 11 ve 17. dakikalarda Mame Thiam kaydetti. Kayserispor'da 34. dakikada Gavranovic ve 58. dakikada Kolovetsios kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

MAÇTAN DAKİKALAR

GOOOL - 11. dakika Thiam'ın attığı golle Kayserispor, Antalyaspor karşısında 1-0 öne geçti.

PENALTI - Maçın 15. dakikasında VAR kontrolü sonrası Kayserispor penaltı kazandı.

GOOOL - 17. dakika Thiam penaltıdan topu ağlara gönderdi ve Kayserispor skoru 2-0 yaptı.

KIRMIZI KART | 34. dakikada Kayserispor'da Gavranovic kırmızı kartla oyun dışı kaldı ev sahibi takım 10 kişi.

İlk yarı sonucu: Kayserispor 2-0 Antalyaspor

KIRMIZI KART | 58. dakikada Kolovetsios ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Kayserispor 9 kişi kaldı.

66. dakika | Antalyaspor takımı gole yaklaştı. Fredy'nin şutu ceza sahası içinde defansa çarptı ve top dışarıya çıktı.

70. dakika | Ceza sahası içinde topla buluşan Bünyamin Balcı, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Silviu Lung kurtarıyor.

Kayserispor-Antalyaspor ilk 11'ler:

Kayserispor: Lung, Onur, Majid Hosseini, Kolovetsios, Carole, Kemen, İbrahim, Campanharo, Emrah, Thiam, Gavranovic

Yedekler: Bilal, Attamah, Mustafa, Gökhan, Emre, Uğur, Mane, İlhan, Ramazan, Yasir

Antalyaspor: Boffin, Veysel, Bahadır, Kudryashov, Bünyamin, Güray, Poli, Fredy, Amilton, Doğukan, Mukairu

Yedekler: Doğukan Özkan, Floranus, Naldo, Eren, Nuri, Milosevic, Erkan, Ghacha, Mevlüt Han, Gökdeniz

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