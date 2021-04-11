ÖZET | Kayserispor - Antalyaspor maç sonucu: 0-1

Süper Lig'in 34. haftasında Kayserispor, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Antalyaspor, Naldo'nun 45. dakikada attığı golde Kayserispor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Bu sonuçla deplasmandaki 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Antalyaspor, 33 maç sonunda 42 puana ulaştı. Ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıkan Kayserispor ise 32. maçı sonunda 33 puanda kaldı.
Maçtan dakikalar
4. dakikada Kayserispor atağında savunmanın arkasına koşu yapan Luckassen’in kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kayarak yaptığı vuruşta kaleci Boffin son anda topu kontrol etmeyi başardı.
5. dakikada Lennon’un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde oluşan karambolde önünde kalan topu Luckassen ağlarla buluşturdu. Maçın hakemi VAR incelemesinin ardından Kvrzic’in topa elle oynadığı gerekçesiyle golü iptal etti.
15. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Kvrzic’in yerden sert ortasında altıpas içerisinde önünden geçen topa Luckassen dokunamadı. Pedro Henrique’yi geçen meşin yuvarlak taca çıktı.
GOL | 45. dakikada Antalyaspor'un sağ kanattan Nuri Şahin ile kullandığı kornerde ön direkte kafa vuruşunu yapan Naldo, takımını deplasmanda öne geçirdi: 0-1.
Antalyaspor, Kayserispor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
62. dakikada Kayserispor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Kvrzic'in ara pasında topla buluşan Henrique'nin şutunu kaleci Boffen kurtardı.
88. dakika gelişen Antalyaspor ani atağında Serdar Gürler pasında ceza alanı çizgisinde topla Doğukan kaleci Doğan'a çalım atmak istedi. Doğan ayakla müdahalesi ile top uzaklaştı.
İkinci yarıda gol olmadı ve Antalyaspor, ilk devrenin sonunda bulduğu golle Kayserispor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.
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STAT: Kadir Has Stadyumu
HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşçıoğlu, Yusuf Bozdoğan
HES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan, Uğur, Kolovetsios, Aziz Behich, Kvrzic, Attamah, Avramovski (Dk:72 Sabovic), Henrique (Dk.87 Mario Paz), Lennon (Dk 87 Ramazan Civelek), Luckassen (Dk 72 Nurettin), Muğdat (Dk.31 Melih Okutan)
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR: Boffin, Veysel, Kudryashov, Eren, Bünyamin, Naldo, Doğukan, Sıdney Sam (Dk:44 Serdar Gürler), Nuri, Amilton (Dk.90 Ali Eren), Podolski
GOL: Dk:45 Naldo (Fraport-TAV Antalyaspor)
SARI KARTLAR: Aziz Behich, Kvrzic (Hes Kablo Kayserispor) - Kudryashov, Nuri Şahin, Bünyamin, Ali Eren (Fraport-TAV Antalyaspor)