ÖZET | Kayserispor - Ankaragücü maç sonucu: 0-0

Süper Lig 'in 25. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kayserispor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.

4. dakikada Kayserispor, Uğur Demirok ile golü buldu ancak VAR incelemesi sonucu faul gerekçesiyle gol iptal edildi.

18. dakikada lhan Parlak’ın ortasında kaleye yönelen topu kaleci Korcan Çelikay kornere gönderdi.

26. dakikada Ankaragücü'nde Michal Pazdan kırmızı kart gördü.

31. dakikada Lennon’un sert vuruşunda kaleci Korcan Çelikay topu kornere çeldi.

45. dakikada Voca’nın ceza sahası önünde sert vuruşunda top defansa çarparak kornere gitti.

İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

58. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Luckassen’in sert şutunda, top defansa çarparak kornere çıktı.

64. dakikada serbest vuruşta Avramovski’nin sert şutunda kaleci topu uzaklaştırdı.

90+3. dakikada Sapunaru’nun kafa vuruşunda top auta gitti.

90+8. dakikada Hikmet Karaman, sarı kart gördü.

Maçın ikinci yarısında da gol olmayınca Kayserispor ile Ankaragücü 0-0 berabere kaldı.

Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, maçın bitmesiyle birlikte takımı sahanın ortasında toplayarak bir konuşma yaptı ve oyuncularını tebrik etti.