ÖZET | Kayserispor - Altay maç sonucu: 1-0

Süper Lig 'in 20. haftasında Kayserispor, sahasında Altay'ı ağırladı. Ev sahibi Kayserispor, 33. dakikada Mustafa Pektemek'in attığı golle Altay'ı 1-0 mağlup etti.

Ligde iç sahadaki yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Kayserispor, 20. maçlar sonunda 27 puana ulaştı. Ligdeki galibiyet hasreti 13 maça çıkan Altay ise 20. maçı sonunda 18 puanda kaldı.

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Maçtan dakikalar

19. dakikada Kayserispor, sol kanattan etkili geldi. Lionel Carole'un pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Mustafa Pektemek'in köşeye plasesini son anda Lis çıkardı.

20. dakikada Kayserispor'un sağ kanattan kullandığı kornerde savunma topu uzaklaştırmak isterken Cardoso'nun ceza sahası ön çizgisinden sert vuruşu, altı pas üzerindeki arkadaşı Hosseini'ye çarptı.

26. dakikada Altay'da Ceyhun'un savunma arkasına attığı şık pasta Zeki Yıldırım, istediği vuruşu yapamadı ve yükseklik kazanan top Lung'da kaldı.

29. dakikada Altay'da Paixao'nun bıraktığı topta Zeki Yıldırım'ın ceza sahası dışından sert şutu az farkla dışarı gitti.

GOL | 33. dakikada Kayserispor'da Hosseini'nin sağ kanada uzun pasında savunma arkasına sarkan Onur Bulut, çizgiye inip topu penaltı noktası üzerine çıkarırken Mustafa Pektemek, düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.

44. dakikada rakibini eksik yakalayan Kayserispor'da Gavranovic'in pasıyla hareketlenen Emrah Başsan'ın ceza sahasına girip sağ kanattan içeri çevirdiği topu Thaciano uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

56. dakikada Kayserispor'da sol kanattan hareketlenen Emrah'ın ceza sahası içindeki vuruşunda top, savunma tarafından uzaklaştırıldı.

67. dakikada Kayserispor'da altı pasın sol tarafında topla buluşan Carole'un içeriye çevirdiği topu son anda dokunan Ceyhun Gülselam kornere yolladı.

71. dakikada Kayserispor'da Mustafa Pektemek'in ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruş altı pasta Gavranovic'in de dokunamamasıyla auta gitti.

78. dakikada Kayserispor'un sol kanattan Mane ile kullandığı kornerde Altay savunması topu uzaklaştırmak isterken Gavranovic'in yaptığı kafa vuruşunu Khaly Thiam çizgiden çıkardı. Sonrasında Gavranovic ve Hosseini'nin altı pastan yeniden yaptığı vuruşu bir kez daha Thiam çıkardı.

88. dakikada Kayserispor'da Mane'nin ceza sahası içinde attığı pasta top ile buluşan Onur'un vuruşu kaleci Lis'te kaldı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Kayserispor, karşılaşmadan 1-0'lık sonuçla galip ayrıldı.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Cemil Tunç

Yukatel Kayserispor: Lung, Attamah, Hosseini, Cardoso (Gökhan dk. 65), Mustafa (Ramazan dk. 89), Emrah (Mane dk. 65), Gavranovic (İlhan dk. 89), Carole, İbrahim, Onur, Uzodimma (Yasir dk. 85)

Yedekler: Cenk, Bilal, Eray, Talha, Nurettin

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Altay: Lis, Naderi, Ceyhun (Özgür dk. 85), Zeki, Martin, Bamba (Deniz dk. 61), Thaciano, Marco(Ahmed dk. 61), Murat, Thiam, Eren (Kappel dk. 46)

Yedekler: Cihan, Cem, Kazımcan, Tugay, İbrahim

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Sarı Kart: Ceyhun (Altay)

Gol: Mustafa Pektemek (dk. 33) (Kayserispor)