ÖZET | Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 0-0

Süper Lig 'in 34. haftasında Kasımpaşa sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

15. dakikada Yeni Malatyaspor gole yaklaştı. Kaleci Ertuğrul Taşkıran’ın hatalı pası sonucunda topu önünde bulan Tetteh’in içeri çevirdiği topa Mustafa Eskihellaç dokunamadı. Arka direkte topu kontrol eden Fofana’nın pasında topu Kasımpaşa savunması uzaklaştırmak istedi. Topu önünde bulan Acquah’ın bekletmeden vuruşunda, kaleci Ertuğrul topu kornere çeldi.

34. dakikada Bistrovic’in ceza yayının biraz gerisinden çıkardığı sert şutta kaleci Ertaç Özbir, topu iki hamlede kontrol etti.

İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

47. dakikada Bistrovic'in bekletmeden yaptığı vuruşta top, kaleci Ertaç'ta kaldı.

65. dakikada Yeni Malatyaspor'da Mustafa Eskihellaç'ın yerine Umut Bulut oyuna girdi.

71. dakikada Luckassen'in kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta gitti.

79. dakikada Kasımpaşa'da Gilbert Koomson'un yerine Tarkan Serbest oyuna girdi.

81. dakikada Kasımpaşa'da Tarkan Serbest sarı kart gördü.

83. dakikada Yeni Malatyaspor'da Moryke Fofana ve Adem Büyük'ün yerine Aly Malle ve Kubilay Kanatsızkuş oyuna girdi.

88. dakikada Yeni Malatyaspor'da Zeki Yavru sarı kart gördü.

90+2. dakikada Yeni Malatyaspor'da Zeki Yavru'nın yerine Fernando Zuqui oyuna girdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kasımpaşa ile Yeni Malatyaspor, 0-0 berabere kaldı.

Ligde son 3 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik alan Kasımpaşa, puanını 36 yaptı. Ligde 13 maçtır kazanamayan ve 7 beraberlik, 6 yenilgi alan Yeni Malatyaspor ise puanını 34 yaptı.