ÖZET | Kasımpaşa - Trabzonspor maç sonucu: 1-2

Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Trabzonspor'un golleri 24. dakikada Djaniny ve 73. dakikada Bakasetas'tan gelirken Kasımpaşa'nın tek golünü 39. dakikada penaltıdan Yusuf Erdoğan attı.

Ligde deplasmanda üst üste 5. galibiyetini alan Trabzonspor, ligde dış sahadaki yenilmezlik serisini de 11 maça çıkardı. Trabzonspor, 27. maçı sonunda puanını 51'e yükseltirken Kasımpaşa ise 27. maçı sonunda 29 puanda kaldı.

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Maçtan dakikalar

4. dakikada sol kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın ortasında Varga, ceza sahası içinde topa dokunamadı.

5. dakikada devam eden Kasımpaşa atağında Hajradinovic, ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunu yaparken Uğurcan çıkardı. Dönen topta altı pastan vuruşunu yapan Varga ise topu auta gönderdi.

23. dakikada Trabzonspor'da Caleb Ekuban, kaleyi karşıdan gören pozisyonda rakibinden sıyrılmak istedi fakat ayağından açtığı topu kaleci Ertuğrul kontrol etmeyi başardı.

GOL | 24. dakikada Kasımpaşa, kendi sahasında paslaşırken topu Djaniny kazandı. Tomas Brecka'dan topu kazanan Djaniny, sonrasında kendisini karşılayan Brecka'dan sıyrıldı ve sağ çaprazdan yakın mesafeden vuruşunu yaparak takımını öne geçirdi: 0-1.

27. dakikada Abdulkadir Parmak'ın çıkarken kaptırdığı top sonrası tehlikeli gelen Kasımpaşa'da ceza sahası dışında topla buluşan Danny Drinkwater'ın vuruşu kaleci Uğurcan'da kaldı.

27. dakikada Uğurcan'ın degajında Djaniny, yine sağ kanatta topla buluştu. Ceza sahasına giren Djaniny'nin vuruşunda bu kez Brecka, kritik bir müdahalede bulundu.

34. dakikada Bakasetas'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Vitor Hugo'nun kafa vuruşu dışarı gitti.

PENALTI | 38. dakikada sağ çizgiye inen Yusuf Erdoğan'ın ortasında Berat Özdemir'in elle müdahalesi sonrası maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi.

GOL | 39. dakikada Kasımpaşa adına penaltı vuruşunu kullanan Yusuf Erdoğan, takımına beraberliği getirdi: 1-1.

40. dakikada sağ kanattan içeri kat eden Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası dışından çektiği sert şut, Edgar Ie'ye çarparak kornere gitti.

43. dakikada Kasımpaşa, yine sağ kanattan geldi. Drinkwater'ın çizgiye inerken içeri çevirdiği topu savunma kornere yolladı.

45. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine girip rakibinden sıyrılan Djaniny'nin ortasına arka direkte Nwakaeme kafa vuruşunu yaparken savunma topu çizgiden çıkardı. Savunmanın müdahalesi sırasında çizgide olan Abdulkadir Parmak için ofsayt bayrağı kalktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

60. dakikada Nwakaeme'nin ortasında göğsüyle topu kontrol eden Ekuban, kaleci Ertuğrul ile karşı karşıya kaldı. Çok uygun pozisyonda Ekuban'ın yaptığı vuruşu kaleci Ertuğrul, kurtarmayı başardı.

Nwakaeme direğe takıldı!

62. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan kullandığı kornerde arka direkte Djaniny içeri çevirirken Nwakaeme'nin yakın mesafeden boş kaleye yaptığı vuruş üst direkten geri döndü.

GOL | 73. dakikada Berat Özdemir'in savunma arkasına attığı topta Djaniny'nin vuruşuna Ertuğrul, müdahalede bulunurken Kasımpaşa savunmasında Tosic, topu çizgiden çıkardı. Dönen topta ise Bakasetas, topu kontrol edip düzgün vuruşla takımını yeniden öne geçirdi: 1-2.

Bakasetas, Trabzonspor formasıyla çıktığı 7. Süper Lig maçında 4. golünü atarken Türkiye kariyerinde de 5. Kasımpaşa maçında 4. kez ağları havalandırmayı başardı.

77. dakikada sağ kanattan korneri kullanan Bakasetas'ın direkt olarak kaleye yolladığı topu son anda Ertuğrul, yeniden kornere tokatladı.

88. dakikada Kasımpaşa, beraberliğe yaklaştı. Sol kanattan kullanılan korneri, Trabzonspor savunması uzaklaştırırken dönen topta savunma arkasına hareketlenen Anıl Koç'un sağ çaprazdan sert şutu, yan ağlarda kaldı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Trabzonspor, mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Kerem Ersoy, Mustafa Savranlar

KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran- Hadergjonaj, Brecka, Tosic (Dk. 90 Yasin Dülger), Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Drinkwater (Dk. 69 Koomson), Yusuf Erdoğan, Hajradinovic (Dk. 86 Furkan Külekçi), Varga (Dk. 86 Anıl Koç)

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır- Serkan Asan (Dk. 62 Yunus Mallı), Ie, Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Berat Özdemir, Ekuban (Dk. 89 Afobe), Bakasetas, Nwakaame (Dk. 88 Yusuf Sarı), Djaniny (Dk. 83 Baker)

GOLLER: Dk. 39 Yusuf Erdoğan (P) (Kasımpaşa) - Dk. 24 Ekuban, Dk. 73 Bakasetas (Trabzonspor) -

SARI KARTLAR: Hadergjonaj (Kasımpaşa) - Djaniny, Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Süper Lig'in 28'inci haftasında Kasımpaşa sahasında Trabzonspor'u konuk etti.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmada Abdulkadir Bitigen düdük çaldı. Bitigen'in yardımcılılklarını ise Kerem Ersoy ve Mustafa Savranlar üstlendi.

Fuat Çapa'dan 2 değişiklik

Ev sahibi ekibin teknik direktörü Fuat Çapa, ligin 27'nci haftasında deplasmanda 1-0 kaybedilen Göztepe maçının 11'inde 2 değişiklik yaparak Trabzonspor maçına çıktı. Tecrübeli teknik adam kırmızı kart cezalısı Luckassen'in yerine Tosic, sarı kart cezalısı Aytaç Kara'nın yerine ise Drinkwater'ı görevlendirdi.

Kasımpaşa'nın Trabzonspor karşısındaki 11'i şöyle: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Brecka, Tosic, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Drinkwater, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Varga.

Drinkwater ilk kez 11'de

Lacivert-beyazlıların devre arası transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den kadrosuna kattığı Danny Drinkwater, Süper Lig'de ilk kez bir maça ilk 11'de başladı. Kasımpaşa'ya transfer olmasının ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan Drinkwater, geçtiğimiz hafta Göztepe ile deplasmanda oynanan karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu. Drinkwater, Trabzonspor maçında ise yeni takımıyla ilk kez 11'de görev aldı.

Abdullah Avcı tek değişiklik yaptı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise iç sahada Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olunan karşılaşmanın 11'inde tek değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam orta sahada Flavio'nun yerine Abdulkadir Parmak'a forma verdi.

Bordo-mavililerin Kasımpaşa karşısındaki 11'i şu şekilde: Uğurcan Çakır - Serkan Asan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Berat Özdemir, Ekuban, Bakasetas, Nwakaame, Djaniny.

Tolunay Kaftas tribünde

Bu arada, Kasımpaşa'nın Trabzonspor'u konuk ettiği karşılaşmayı TFF Genç Milli Takımlar Sorumlusu ve Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas da tribünden takip etti.