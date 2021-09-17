(ÖZET) Kasımpaşa - Trabzonspor maç sonucu: 0-1

Süper Lig 'in 5. haftasında Trabzonspor , deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu.

13. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Bakasetas'ın uzak mesafeden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

14. dakikada Kasımpaşa'da Umut Bozok, sarı kart gördü.

32. dakikada Trabzonspor bir kez daha gole yaklaştı. Nwakaeme'nin vuruşunda kaleci Ertuğrul topu kornere çeldi.

İlk yarı 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı başlarken Trabzonspor'da Berat Özdemir oyundan çıktı, Abdulkadir Parmak oyuna dahil oldu.

50. dakikada Trabzonspor'da oyuna yeni giren Abdulkadir Parmak sakatlanarak oyundan çıktı. Yusuf Sarı, oyuna dahil oldu.

53. dakikada Trabzonspor, Bakasetas'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Bakasetas, ceza sahası dışından şık bir vuruşla topu filelerle buluşturdu.

58. dakikada Trabzonspor'da Denswil, sarı kart gördü.

64. dakikada Kasımpaşa'da Hajradinovic oyundan çıkarken, Valentin Eysseric oyuna dahil oldu.

74. dakikada Trabzonspor'da Cornelius oyundan çıkarken, Gervinho oyuna dahil oldu.

78. dakikada Kasımpaşa'da Feyzi Yıldırım, sarı kart gördü.

83. dakikada Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Bakasetas oyundan çıakrken, Dorukhan Toköz ve Siopis oyuna dahil oldu.

84. dakikada Kasımpaşa'da Evren Eren Elmalı ve Sadiku oyundan çıkarken, Sakıb Aytaç ve Doğucan Haspolat oyuna dahil oldu.

87. dakikada Trabzonspor'da Bruno Peres, sarı kart gördü.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.