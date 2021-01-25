ÖZET | Kasımpaşa – Sivasspor maç sonucu: 2-0

Süper Lig’in 21. haftasında Kasımpaşa, sahasında Sivasspor’u konuk etti. Kasımpaşa, rakibi Sivasspor’u ilk 17 dakikada bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Kasımpaşa’yı galibiyete taşıyan goller 6. dakikada Haris Hajradinovic ve 17. dakikada Aytaç Kara’dan geldi.

Kasımpaşa; bu maça gelirken toplamda son 2 maçını, iç sahada ise son 3 karşılaşmasını kaybetmişti. Evinde galibiyet hasretini sonlandıran Kasımpaşa, 20. maçı sonunda 25 puana ulaştı. Son 5 haftayı yenilgisiz geçen Sivasspor’un da bu başarılı serisi sona ererken 20. maçları sonunda 24 puanda kaldılar.

PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL | 6. dakikada Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic, ceza sahası ön çizgisinden kullanılan frikikte şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

GOL | 17. dakikada Kasımpaşa, sol kanattan Yusuf Erdoğan ile korneri kullandı. Ceza sahası dışına açılan topta Hajradinovic, topu tekrar içeri ortaladı. Anıl Koç'un kontrol sonrası ceza sahası içinde pasını verdiği Aytaç Kara, düzgün bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

30. dakikada sağ kanattan Yusuf’un ortasında ceza sahası içinde Anıl’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Samassa’da kaldı.

İlk yarı Kasımpaşa'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

Gradel ile Uğur Çiftçi arasında büyük tartışma!

64. dakikada Kasımpaşa atağı sonrası Sivasspor'da takım arkadaşları Max Gradel ile Uğur Çiftçi arasında ciddi bir tartışma yaşandı. Birbirlerinin üzerine yürüyen ve sert sözler sarf eden iki oyuncuyu takım arkadaşları araya girerek ayırdılar.

73. dakikada Erdoğan’ın sağ taraftan ceza sahası içine girip içeriye çevirdiği topta defansa çarpan meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul’da kaldı.

77. dakikada Gradel’in ceza sahası içi sol çaprazdan yerden vuruşunda defans meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

81. dakikada Robin Yalçın’ın ceza sahası içi sağ taraftan ortasında Caner’in arka direkte kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmadı ve Kasımpaşa, Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

Fotoğraflar: Saycan Sayım

-

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mert Güzenge, Samet Çavuş, Kamil Çetin

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Yusuf Erdoğan (Armin Hodzic dk. 75), Hajradinovic (Doğucan Haspolat dk. 88), Anıl Koç (Kevin Varga dk. 69), Thelin

Yedekler: Erdem Canpolat, Sadiku, Koomson, Evren Eren Elmalı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furkan Külekçi, Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Direktör: Fuat Çapa

DG Sivasspor: Samassa, Goiano (Kone dk. 46), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi (Ninga dk. 69), Claudemir (Robin Yalçın dk. 58), Hakan Arslan, Fajr (Ziya Erdal dk. 46), Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare (Kayode dk. 90+1)

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz, Jorge Felix, Isaac Cofie

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Hajradinovic (dk. 6), Aytaç Kara (dk. 17) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Hajradinovic, Sadiku (Yedek kulübesi) (Kasımpaşa), Fajr, Erdoğan Yeşilyurt (Sivasspor)



