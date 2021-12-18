ÖZET - Kasımpaşa - Sivasspor maç sonucu: 1-3

Kasımpaşa ile Sivasspor Süper Lig 'de 17. hafta maçında kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım 1-0 öne geçse de son haftaların forma takımı Sivasspor mücadeleden 3-1 galip ayrılmayı başardı.

Ev sahibi takımın golünü Samba Camara 43. dakikada kendi kalesine attı. Sivasspor'un gollerini ise 50. dakikada Faycal Fajr ile 76 ve 81. dakikalarda Yatabare kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakika | Michal Travnik, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

25. dakika | Isaac Cofie önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında topla buluşan Isaac Cofie tarafından çekilen şutdefansın müdahalesiyle engelleniyor.

31. dakika | Demir Grup Sivasspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Max Gradel

GOOOL - 43. dakika | Travnik ceza sahası içinde sert vurdu. Camara'ya çarpan top ağlara gidiyor. Kasımpaşa Sivasspor karşısında 1-0 öne geçiyor.

İlk yarı sonucu: Kasımpaşa 1-0 Sivasspor

GOOOL - 50. dakika | Faycal Fajr frikikten harika bir gol attı. Sivasspor deplasmanda durumunu 1-1 yaptı.

75. dakika | Köşe vuruşunda Donk'un kafa vuruşunda Kasımpaşa gole çok yaklaştı. Kalece Ali Şaşal Vural topu bir kez daha kornere çeldi.

GOOOL - 76. dakika | Gradel'in ortasında Yatabare Sivasspor'u öne geçiren golü attı. Yatabare bu sezonki 6. golünü kaydetti.

GOOOL - 81. dakikada | Kayode'nin pasında Yatabare kendisinin iki takımının üçüncü golünü kaydetti. Skor 3-1 oldu.

Kasımpaşa - Sivasspor 11'ler:

Kasımpaşa: Harun Tekin, Donk, Travnik, Yusuf Erdoğan, Eysseric, Jorgensen, Tarkan, Ahmet, Eren, Doğucan, Hadergjonaj

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Dimitrios, Samba, Uğur, Cofie, Fayçal, Kerem, Pedro, Max Gradel, Yatabare







