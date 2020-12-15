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ÖZET | Kasımpaşa - Muğlaspor maç sonucu: 5-0

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Misli.com 3. Lig'de 4. Grup'ta yer alan Muğlaspor'u 5-0 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı.

15 Aralık 2020, Salı 13:03 Son Güncelleme:
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ÖZET | Kasımpaşa - Muğlaspor maç sonucu: 5-0

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Kasımpaşa, Muğlaspor'u konuk etti.

22. dakikada Kasımpaşa, Alan Lima Carius'un attığı golle 1-0 öne geçti.

25. dakikada Kasımpaşa, Hodzic'in attığı golle skoru 2-0 yaptı.

39. dakikada Kasımpaşa, Yasin Dülger'in attığı golle skoru 3-0 yaptı.

İlk yarı Kasımpaşa'nın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

53. dakikada Kasımpaşa, Armin Hodzic'in golüyle skoru 4-0'a taşıdı.

57. dakikada Kasımpaşa, Anıl Koç'un golüyle skoru 5-0'a taşıdı.

Kasımpaşa, Muğlaspor'u 5-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16'ya yazdırdı.

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