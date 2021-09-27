(ÖZET) Kasımpaşa-Konyaspor maç sonucu: 2-2

Süper Lig'in 7. haftasında İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Ligde Trabzonspor ile birlikte namağlup durumda olan Konyaspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maça harika başladı.

18. dakikada Ahmed Hassan ile öne geçen Yeşil Beyazlı ekip, 21. dakikada Serdar Gürler ile farkı 2'ye çıkardı. 29. dakikada Michal Travnik ile golü bulan İstanbul temsilcisi, 63. dakikada Umut Bozok'un penaltı golüyle skoru eşitledi ve 90 dakika 2-2 sona erdi.

Ligde sadece 1 galibiyeti bulunan Kasımpaşa, 3 maçtır kaybetme serisinin ardından hanesine yazdırdığı 1 puanla 6 puana ulaştı ve 16. sırada haftayı kapattı. 7 maçtır kaybetmeyen Konyaspor ise 13 puanla 6. basamakta yer aldı.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Konyaspor ise 8. haftada son haftaların formda takımı Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

GOL | 18. dakikada konuk takım öne geçti. Bytyqi’nin soldan ortasında altıpas içinde arka direğe hareketlenen Ahmed Hassan, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

GOL | 21. dakikada Konyaspor farkı 2’ye çıkardı. Abdülkerim Bardakcı’nın kendi yarı alanından uzun oynadığı topa hareketlenen Serdar Gürler, savunmanın arkasına sarktı. Kaleci Ertuğrul Taşkıran’ı önde yakalayan tecrübeli futbolcu, ceza sahası önünde sol çaprazda yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

28. dakikada Eysseric’in ceza sahası ön çizgisi üzerinden şutunda kaleci Sehic soluna yatarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

GOL | 29. dakikada lacivert-beyazlı takım farkı 1’e indirdi. Umut Bozok’un ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Travnik, bir rakibinden sıyrıldıktan sonra çıkardığı şutla fileleri havalandırdı: 1-2.

34. dakikada Yusuf Erdoğan’ın ceza sahası yayının solundan çıkardığı şutta kaleci Sehic, soluna yatarak meşin yuvarlağı çeldi.

Devre arasına Konya temsilcisi 2-1 önde girdi.

62. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Ceza sahası içi sol çaprazda Travnik’in son anda içeri çevirdiği topa ön direkte Umut Bozok hareketlendi. Lacivert-beyazlı futbolcu, Ahmet Çalık’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı kararı verdi.

GOL | 63. dakikada penaltıyı kullanan Umut Bozok, meşin yuvarlak ile Sehic’i farklı köşelere gönderdi: 2-2.

87. dakikada Umut Bozok’un ara pasıyla ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan’ın sol çaprazdan şutunda, kaleci Sehic topu kornere çeldi.

Müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bahtiyar Birinci, Selahattin Altay

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Evren Eren Elmalı, Tarkan Serbest, Donk, Hadergjonaj, Travnik (Dk. 90 3 Brecka), Sadiku, Eysseric, Hajradinovic (Dk. 86 Doğucan Haspolat), Yusuf Erdoğan (Dk. 90+2 Ahmet Emin Engin), Umut Bozok

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 71 Mpoku), Hadziahmetovic, Endri Çekiçi (Dk. 61 Rahmanovic), Serdar Gürler (Dk. 90 3 Adil Demirbağ), Bytyqi, Ahmed Hassan (Dk. 61 Cikalleshi)

Goller: Dk. 18 Ahmed Hassan, Dk. 21 Serdar Gürler (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 29 Travnik, Dk. 63 Umut Bozok (Penaltıdan) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 16 Eysseric, Dk. 51 Umut Bozok, Dk. 83 Hadergjonaj (Kasımpaşa), Dk. 65 Skubic (İttifak Holding Konyaspor)