(ÖZET) Kasımpaşa - Konyaspor maç sonucu: 1-1

Kasımpaşa sahasında Atiker Konyaspor ile kozlarını paylaştı. Teknik direktör Mustafa Denizli’nin hafta içinde istifa etmesi nedeniyle ev sahibi ekip sahaya antrenör İlyas Öztürk yönetiminde çıktı. 15’inci dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında ceza sahasında topla buluşan Trezeguet, Perica’yla oynadı. O’nun pasında da Koita’nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

25’te Volkan’ın pasıyla savunma arkasına sarkan Skubic’in şutunda top kaleci Scuffet’ten döndü. Dönen topta Milosevic’in vuruşunda kaleci Scuffet bir kez daha gole izin vermedi. Ömer Ali önüne düşen topu sert vuruşla ağlara gönderdi: 0-1. 56’ncı dakikada skora denge geldi. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunu Trezeguet pas olarak kullandı. Hajradinovic’in ortasında arka direkteki Ben Youssef’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1. Başka gol olmadı, Kasımpaşa aldığı 1 puanla ligde kalmayı garantiledi

Maçtan dakikalar

11. dakikada sağ kanatta topla buluşan Popov’un ceza sahası içine açtığı ortada Perica’nın kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul kurtardı.

24. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Volkan’ın şutunu kaleci Scuffet kornere çeldi.

25. dakikada Volkan’ın ceza sahası içine verdiği uzun pasta topla buluşan Skubic’in şutunda top kaleci Scuffet’den döndü. Dönen topa vuran Milosevic’in şutunu kaleci Scuffet oyun alanı içinde çeldi ve top Ömer’in önünde kaldı. Ömer’in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

56. dakikada Trezeguet’in kullandığı köşe vuruşunda pası Hajradinovic’e verdi. Hajradinovic’in ceza sahası içine açtığı ortada topla buluşan Ben Youssef’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

73. dakikada ceza sahası içine çalımlarla giren Koita’nın şutu direkten oyun alanı içine döndü.

90+2. dakikada sağ taraftan orta açan Trezeguet'in vuruşu kaleye yöneldi. Kaleci Ertuğrul topu son anda oyun alanı içine çeldi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Koray Gençerler xx, Osman Gökhan Bilir xx, Gökmen Baltacı xx

Kasımpaşa: Scuffet xx, Popov xx, Veysel xx, Ben Youssef xxx, Karim Hafez xx, Tarkan xx, İlhan x (Heintz dk. 69 x), Hajradinovic xx (Josue Sad dk. 90+1 ?), Koita xx, Trezeguet xx, Perica x (Veigneau dk. 46 x)

Yedekler: Eray, Hasan, Uğurcan, Çağtay, Özgür, Azad

Teknik Sorumlu: İlyas Öztürk

Atiker Konyaspor: Ertuğrul xx, Skubic xx, Ali xx, Uğur xx, Ferhat xx, Volkan xx, Jevtovic xx, Ömer Ali xx (Hurtado dk. 77 x), Milosevic xx, Fofana xx (Hadziahmetovic dk. 65 x), Yatabare xx (Jahovic dk. 65 x)

Yedekler: Serkan, Mücahit, Selim, Ali, Opanasenko, Mücahit Akçay

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Ömer (dk. 25) (Konyaspor), Ben Youssef (dk. 56) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Ferhat (Konyaspor), Ben Youssef (Kasımpaşa)