ÖZET | Kasımpaşa - Hatayspor maç sonucu: 1-4

Kasımpaşa, Süper Lig’in 24. haftasında Atakaş Hatayspor’u konuk etti. Kasımpaşa sahasında kazanarak orta sıralara tırmanmak istiyor. Hatayspor ise Fenerbahçe mağlubiyeti sonrasında moral bulmanın peşinde... İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Atakaş Hatayspor 1-0 kazanmıştı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN

Karşılaşmaya Kasımpaşa etkili başladı. Ev sahibi ekip gol için rakibi Hatayspor'un kalesine tehlikeli ataklar gerçekleştirdi. Kasımpaşa 11. dakikada Hatayspor savunmasında Billong'un hatası sonrasında Thelin ile golü buldu ancak VAR golü ofsayt nedeniyle geçerli saymadı.

GOL | Hatayspor, 44. dakikada golcü futbolcusu Boupendza'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Boupendza, ceza sahası dışından şutunu çekti, kaleci Ertuğrul topu çıkardı. Dönen topa Akintola dokundu. Seken topa boş pozisyonda Boupendza bir kez daha dokundu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Maçın ilk yarısı Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya Kasımpaşa etkili başladı. Hatayspor kalesine üst üste ataklar gerçekleştiren ev sahibi ekip aradığı golü de 56. dakikada buldu.

GOL | Dakikalar 56'yı gösterdiğinde Kasımpaşa Thelin'in attığı golle durumu 1-1'e getirdi. Sağ kanattan Hadergjonaj'ın içeriye gönderdiği ortaya Thelin, topu düzelttikten sonra şutunu attı ve durumu 1-1'e getiren golü kaydetti.

GOL | Hatayspor, 72. dakikada Aabid'in golüyle durumu 2-1'e getirdi. Traore ceza sahası sol çaprazından şutunu attı, savunmadan seken topa Rayane Aabid yerden sert ve düzgün bir vuruşla kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı mağlup ederek takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

GOL | Hatayspor 84. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Oyuna 59. dakikada giren Abdurrahman Canlı, Adama Traore ile yaptığı verkaç sonrasında kaleyi görür görmez şutunu attı ve takımına 2 farklı üstünlüğü getirdi: 1-3.

GOL | Dakikalar 90+1'i gösterdiğinde Mohammed Kamara, skoru 4-1'e getirdi. Savunma arkasına gönderilen topla hareketlenen Kamara, topu düzeltip savunmaya geçtikten sonra şutunu attı ve maçın skorunu belirleyen isim oldu: 1-4.

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Hakan Yemişken, Yusuf Bozdoğan

KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Brecka, Tosic, Haddadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Hodzic, Hajradinovic (Dk. 79 Koomson), Yusuf Erdoğan, Thelin

ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir - Popov, Billong, Sackey, Katranis, Aabid, Muhammed Mert (Dk. 59 Abdurrahman Canlı), Traore, Akintola, Boupendza (Dk. 77 Kamara), Diouf (Dk. 88 Selim Ilgaz)

GOLLER: Dk. 56 Thelin (Kasımpaşa) - Dk. 44 Boupendza, Dk. 72 Aabid, Dk. 84 Abdurrahman Canlı, Dk. 90+1 Kamara (Atakaş Hatayspor)

SARI KARTLAR: Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa)