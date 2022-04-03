ÖZET | Kasımpaşa - Gaziantep FK maç sonucu: 2-1

Süper Lig 'in 31. haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takım Kasımpaşa ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. 40 puanla 13. sırada yer alan Gaziantep, 38 puanla 14. durumda yer alan Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu. İki takım da galibiyet için sahada mücadele etti.

22. dakikada Kasımpaşa'da Hajradinovic ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Gaziantep FK 35. dakikada Djilobodji'nin golüyle 1-0 öne geçti. Kasımpaşa, 41. dakikada Muleka'nın golüyle durumu 1-1'e getirdi. İlk yarı 1-1'lik skorla sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında her iki takım da rakip kalede gol aradı. Gaziantep FK'da tek golün sahibi Djilobodji 66. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maçın 90+6. dakikasında Kasımpaşa penaltı kazandı. 90+7'de Hadergjonaj penaltı vuruşunu gole çevirdi ve takımını 2-1 öne geçirdi. Geriye kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde Gaziantep'i ilk kez yenerek tehlike bölgesinden uzaklaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

⏱ 5' Kasımpaşa, harika paslaşmalarla ceza sahasına girdi. Umut Bozok kaleciyle karşı karşıya kaldı. Şutunu attı ve top filelerle buluştu. Ancak yardımcı hakemin kaldırdığı ofsayt bayrağı sonrasında gol geçerli sayılmadı.

⏱ 16' Gaziantep FK etkili geldi. Sol kanattan Sagal ceza sahasına ortasını gönderdi. Muhammet Demir kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

🔴 22' Kasımpaşa'da 15. dakikada sarı kart gören Hajradinovic ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

⚽ GOL | 35' Gaziantep FK deplasmanda Djilobodji'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip sağ kanattan korner kullandı. Ceza sahasına gelen topu Figueiredo arka direğe doğru indirdi. Orada Djilobodji kafasıyla şutunu attı ve topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

⏱ 39' Gaziantep gole çok yaklaştı. Recep Niyaz kaleyi karşıdan gören noktadan yaklaşık 25 metreden şutunu attı. Muhammet Demir'e çarpan top geri geldi. Bu kez topu önünde bulan Furkan Soyalp şutunu attı kaleci Ertuğrul son anda topu kornere çeldi ancak ofsayt bayrağı kalktı.

⚽ GOL | 41' Kasımpaşa Muleka'nın golüyle durumu 1-1'e getirdi. Sağ kanattan Hadergjonaj ortasını yaptı. Penaltı noktasının bir adım önünde Umut Bozok yatarak volesini vurdu. Kaleci Günay Güvenç topu son anda çeldi. Dönen topu Muleka tamamladı ve takımına eşitliği getiren golü kaydetti.

⏱ 60' Kasımpaşa gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Eysseric ceza sahasına ortasını gönderdi. Orada Muleka uçan kafasını vurdu top direğin yanından az farkla auta çıktı.

⏱ 64' Gaziantep net pozisyonu değerlendiremedi. Sağ kanattan Doğan ceza sahasına yerden ortasını gönderdi. Muhammet Demir ayağını uzattı ancak yetişemedi.

🔴 66' Gaziantep'te Djilobodji direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Gaziantep'in atağı sonrasında ortalık karıştı. Son olarak Djilobodji, Kasımpaşa yedek kulübesine dönerek bir şeyler söyledi. 4. hakem Burak Pakkan, orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya Djilobodji'nin söylediği sözü iletti. Uğurlu, Antepli futbolcuya direkt kırmızı kart gösterdi.

⏱ 83' Kasımpaşa gole çok yaklaştı. Sol köşeden kullanılan kornerde top arka direğe gitti. Orada bulunan Tarkan şutunu attı top direktten geri geldi.

⏱ 87' Kasımpaşa gole çok yaklaştı. Sol köşeden kullanılan kornerde ceza sahasına gönderilen topa orada bulunan Spajic kafasını vurdu son anda çizgiden Kitsou çıkardı. Dönen topta Muleka açısını düzeltip şutunu attı kaleci Günay çıkardı. Seken topa Spajic kafasıyla vurdu ancak Günay bir kez daha golü önledi.

⏱ 90+6' Kasımpaşa penaltı kazandı. Sağ kanattan Fall ceza sahasına orta göndermek istedi ancak ceza sahasında top Halil İbrahim'in eline çarptı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyon izlendi ve penaltı kararı çıktı.

⚽ GOL | 90+7' Kasımpaşa, Hadergjonaj'ın penaltı golüyle uzatma dakikalarında 2-1 öne geçti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Hadergjonaj xxx, Tarkan xxx, Spajic xxx, Mortadha xx (Mabil dk. 80 xx), Rayane Aabid xxx (Doğucan dk. 80 x), Muleka xxx, Hajradinovic x, Eysseric xxx, Ahmet Engin xx (Eren Elmalı dk. 68 xx), Umut Bozok xxx (Fall dk. 59 xx)

Yedekler: Harun Tekin, Jeffrey Bruma, Mehmet Feyzi Yıldırım, Ryan Donk, Michal Travnik, Tunay Torun

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Gaziantep FK: Günay xx, Djilobodji xx, Caulker x (Halil İbrahim dk. 46 x), Tosca xx, Recep xx (Messaoudi dk. 61 x), Furkan xx (Maxim dk. 61 x), Kitsiou xx, Doğan x, Sagal xx (Ertuğrul dk. 73 x), Figueiredo xx (Vetrih dk. 83 ?), Muhammet x

Yedekler: Mustafa Bozan, Pawel Olkowski, Oğuz Ceylan, Mirza Cihan, Luka Stankovski

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Djilobodji (dk. 35) (Gaziantep FK), Muleka (dk. 41), Hadergjonaj (dk. 90+7 pen.) (Kasımpaşa)

Kırmızı kartlar: Hajradinovic (dk. 22) (Kasımpaşa), Djilobodji (dk. 65) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Tarkan, Eyyseric (Kasımpaşa), Caulker, Kitsiou, Messaoudi (Gaziantep FK)