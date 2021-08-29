ÖZET | Kasımpaşa-Galatasaray maç sonucu: 2-2

Süper Lig 'in 3. haftasında Galatasaray , Kasımpaşa'ya konuk oldu. Sarı kırmızılılar 2 farklı öne geçtiği mücadeleden 1 puanla ayrıldı.

Galatasaray'ın gollerini 32. dakika Cicaldau ile 38. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan gelirken lacivert beyazlıların gollerini 45+1'de Jorgensen ve 66'da Umut Bozok kaydetti. Sarı kırmızılılarda yeni transfer Morutan, asistle başladı.

Bu sonuçla sezonun ilk kez puan kaybını yaşayan Cim Bom haftayı 7 puanla kapattı. Kaımpaşa ise puanını 5'e yükseltti.

Maçtan dakikalar

Dakika 1: Karşılaşma başladı.

Dakika 18: Sağ kanattan hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Yusuf Erdoğan'ın çaprazdan vurduğu şutta kaleci Fernando Muslera, topu zorlanmadan kontrol etti.

Dakika 21: Galatasaray gole çok yaklaştı. Cicaldau'nun yakın mesafeden vurduğu sert şutta top, kaleci Ertuğrul'dan döndü.

Dakika 27: Galatasaray, Diagne ile mutlak pozisyonu değerlendiremedi. Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Kerem'in yerden altıpasa çıkardığı topa Diagne dokunamadı ve sarı kırmızılılar öne geçme şansını kaçırdı.

Dakika 31: Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

Dakika 32 GOL: Serbest vuruş sonrası hızlı gelişen Galatasaray atağında Cicaldau, takımını 1-0 öne geçirdi. Golün asistini Morutan yaptı.

Dakika 38 GOL: Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Morutan'ın takipçiliği sonrası kazandığı top sonrası vurduğu şut kaleciden döndü. Dönen topu tamamlayan Kerem skoru 2-0 yaptı.

Dakika 40: Kasımpaşa farkı yeniden 1'e indirme şansını kullanamadı. Hajradinovic'in ceza sahası dışından topun gelişine vurduğu sert şut az farkla dışarı çıktı.

Dakika 45+2 GOL: Kasımpaşa Jorgensen'in attığı golle farkı 1'e indirdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi.

Dakika 46: Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

Dakika 54: Galatasaray Morutan ile etkili oldu. Rumen futbolcunun orta sahada kaptığı top sonrasında ceza sahası dışından vurduğu şut yandan auta gitti.

Dakika 58: Beraberlik için rakip kalede gol arayan Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan bir kez daha kaleyi yokladı. Ancak tecrübeli futbolcunun şutunda top çerçeveyi bulmadı.

Dakika 63: Kasımpaşa bir kez daha gole çok yaklaştı. Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda top kaleci Muslera'dan döndü.

Dakika 66 GOL: Taylan'ın hatası sonrası topla buluşan Umut Bozok'un sert şutunda top 4. kez ağlarla buluştu ve skor 2-2'ye geldi.

Dakika 81: Galatasaray gole yaklaştı. Defansın arkasına sarkan Feghouli, kaleci Ertuğrul'u geçti ve top kaleye gönderdi ancak defans araya girip topu kornere gönderdi.

Dakika 90: Mücadele 2-2 sona erdi.

Kasımpaşa - Galatasaray ilk 11'ler

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Jeffrey Bruma, Tarkan, Eren, Travnik, Sadiku, Hajradinovic, Yusuf, Varga, Jörgensen

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Luyindama, Aanholt, Berkan, Cicaldau, Kerem, Barış, Morutan, Diagne



