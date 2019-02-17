(ÖZET) Kasımpaşa-Galatasaray maç sonucu: 1-4

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Benfica'ya 2-1 yenilen Galatasaray deplasmanda rakibini 4-1 gibi farklı bir skorla yenerek moral buldu.

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Alınan bu sonuçla Galatasaray puanını 42'ye yükseltti ve maç fazlasıyla Başakşehir'le arasında puan farkını 3'e indirdi. Kasımpaşa ise kötü gidişatına son veremedi ve 29 puanda kaldı.

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Maçtan dakikalar

Maçın ilk tehlikeli atağı Kasımpaşa'dan geldi. 9. dakikada Trezeguet'in pasıyla golle burun buruna kalan İlhan'ın vuruşunda Muslera gole izin vermedi. Top kornere gitti. Trezeguet klas hareketleri ile pozisyonun hazırlayıcısı oldu.

Trezeguet etkili geldi

Maçın 12. dakikasında Trezeguet yine Galatasaray savunmasını bir hayli rahatsız etti. Mısırlı futbolcu Luyindama'yı klas bir bacak arası çalımla geçtikten sonra ceza sahasına doğru girerken Linnes tarafından düşürüldü. Çizgi üzerinde Kasımpaşa oldukça tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazandı.

Linnes bu faul nedeniyle maçın da ilk sarı kartını görmüş oldu.

Mısırlı yıldızdan güzel gol

Mücadelenin 14. dakikasında topun başına geçen Trezeguet etkili oyununu golle süsledi ve Muslera'nın kapattığı yerden topu sert bir vuruşla ağlara göndermeyi başardı.

Mücadelede dakikalar 16'yı gösterdiğinde Kasımpaşa yine tehlikeli geldi.

Kasımpaşa yine tehlikeli geldi

Kasımpaşa atağında Trezeguet sağ çaprazdan vurdu, Muslera topu kornere çeldi. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası ön direkte Ben Youssef kafayı vurdu, top kaleci Muslera'da kaldı.

Bu pozisyonun hemen ardından sol çaprazda topu alan Trezeguet ceza alanına girmeden mükemmel vurdu, Muslera'yı geçen top az farkla üstten auta gitti. Mısırlı futbolcu maçın başından itibaren gösterdiği performansla göze battı.

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Belhanda uzaktan avladı

22. dakikada Belhanda uzaktan attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve eşitledi. Belhanda inanılmaz vurdu! Sol kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza alanı dışına açılan topu kontrol eden Belhanda, yerden inanılmaz sert vurdu. Ceza alanı içindeki tüm oyuncuları geçen top kalecinin kolunun altından ağlara gitti. Faslı yıldız futbolcu, bu sezon Süper Lig'deki 3. golünü kaydetti.

Feghouli şansını denedi

Maçta dakikalar 25'i gösterdiğinde ceza alanı sol çaprazında topu alan Feghouli önü dolu olmasına rağmen yerden sert vurdu, kaleci Scuffet topu ayaklarıyla çıkardı.

Feghouli bu kez golü attı

Mücadelenin 28. dakikasında Feghouli'nin golü ile Galatasaray skoru kendi lehine 2-1'e getiriyor. Sol kanattan Belhanda'nın yaptığı ortaya ön direğe iyi hareketlenen Feghouli tek dokunuşla topu ağlara yolladı. Belhanda da hem gol atıp hem asist yaparak maça damga vurdu.

35. dakikada günün etkili ismi Belhanda yine iş başındaydı. Nefis paslaşmalar sonrası Belhanda ceza yayı içinden gelişine sert vurdu, top kaleci Scuffet'in kucağına gitti.

Mücadelenin 40. dakikasında Galatasaray cephesinde sarı kart gören isim Onyekuru oldu.

Diagne penaltı bekledi ama...

Maçta dakikalar 42'yi gösterdiğinde Onyekuru'nun derinlemesine pasıyla bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne, ceza alanı içinde rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Ali Palabıyık devam kararı verdi. Ben Youssef'in Diagne'den önce topa dokunduğu pozisyon bir süre VAR hakemleri tarafından incelendi ancak Ali Palabıyık'a inceleme tavsiyesinde bulunulmadı.

45+1'de Khalili'nin taşıdığı topu yayın gerisinde alan Trezeguet plase bir vuruş yaptı, top direğin dibinden auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Sarı Kırmızılı ekip Trezeguet'inin golüne anında karşılık verince soyunma odasına üstün giden taraf oldu.

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Sarı Kırmızılı ekip mücadelenin 2. yarısına oyuncu değişikliği ile başladı. Martin Linnes yerine oyuna giren isim Mariano oldu.

Feghouli aşırtma ile golü buldu

Mücadelenin 53. dakikasında Feghouli aşırtma golle kendisinin 2. takımının 3. golünü kaydetti. Donk'un uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Feghouli, kalesini terk eden Scuffet'in üzerinden aşırtma bir vuruşla topu ağlara yolladı

54.dakika Emre Taşdemir, rakibine yaptığı sert hareket sonrası sarı kart gören isim oldu.

57. dakikada ev sahibi Kasımpaşa iki oyuncu değişikliği birden yaptı. Veigneau yerine Özgür Çek, İlhan Depe yerine de Tobias Heintz oyuna dahil oldu.

Maçta dakikalar 58'i gösterdiğinde Pavelka Belhanda'ya yaptığı sert hareket sonrası sarı kart gördü.

Galatasaray'da zorunlu değişiklik

Galatasaray 60. dakikada zorunlu bir oyuncu değişikliği yaptı. Maç içerisinde sakatlanan Emre Taşdemir yerini Ömer Bayram'a bıraktı. Galatasaray'a ara transfer döneminde bedelsiz olarak transfer olan Emre için şanssız bir andı.

Feghouli'den hat-trick

Maçın 68. dakikasında Feghouli, kendisinin 3. golünü kaydetti ve hat-trick yaparak takımını 4-1'lik üstünlüğe taşıyan golü attı.Belhanda topu sürerken rakip yarı alanın ortasında Pavelka'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Ali Palabıyık müthiş bir avantaj oynattı, devamında Onyekuru'nun ara pasıyla topu alan Feghouli ceza alanı sağ çaprazından ters köşeye düzgün bir vuruşla ağları sarstı.

71. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Koita sol ayağıyla yerden vurdu, top kaleci Muslera'da kaldı.

78. dakikada Kasımpaşa cephesinden sarı kart gören isim Sadıku oldu. Belhanda'ya yaptığı sert hareket sonrası Faslı futbolcu bir hayli sinirlendi.

Galatasaray son oyuncu değişikliğini 79'da gerçekleştirdi. Belhanda'nın yerine oyuna giren isim Mitroglou oldu.

Kartların sayısı çoğaldı. 80. dakikada da bu kez kartı gören Galatasaray'dan Luyindama oldu.

81'de bu kez de kartı gören Khalili oldu. Oyundan düşen Kasımpaşalı futbolcu rakibine sert hareket yapınca sarı kartla cezalandırıldı.

Müthiş şut

83. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda defanstan seken topa Heintz voleyle gelişine nefis vurdu, top direğin hemen üzerinden auta çıktı.

Kasımpaşa son oyuncu değişikliğini 86'da gerçekleştirdi. Tarkan Serbest, Khalili'nin yerine oyuna girdi.

88'de itirazlarını sürdüren Diagne hakem Ali Palabıyık tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Ali Palabıyık maçı bitiren düdüğü çaldı ve Galatasaray zorlu mücadeleden 4-1'Lik galibiyetle ayrıldı.

Maçtan notlar

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Zorlu karşılaşmada hakem Ali Palabıyık görev aldı. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlendi.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında evinde Benfica'ya 2-1 mağlup olarak, rövanş öncesi avantajını kaybeden sarı kırmızılılar, gözünü lige çevirdi. Spor Toto Süper Lig'de 7 maçtır kaybetmeyen Galatasaray, Kasımpaşa engelini de aşarak şampiyonluk yolunda bir büyük engeli daha aşmak istiyor. Kasımpaşa deplasmanına moralli gelen Galatasaraylı oyuncular, müzik eşliğinde, otobüs camlarına vurarak stada girerek geleneklerini sürdürdüler.

Kasımpaşa ise kötü gidişatı durdurmak için Galatasaray karşısında galibiyet arıyor. Ligde 4 maçtır galibiyet yüzü göremeyen İstanbul ekibi, sarı kırmızılılar karşısında 3 puan alarak çıkış yakalamak istiyor.

Terim kadroyu değiştirdi

Sarı kırmızılı teknik adam Fatih Terim, son oynanan Benfica maçı kadrosundan farklı bir kadroyla Kasımpaşa karşısına çıktı. Terim, Benfica maçından farklı olarak Donk, Emre Taşdemir ve Selçuk'u sahaya sürdü. Sarı kırmızılılar, Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Emre, Donk, Selçuk, Feghouli, Belhanda, Onyekuru ve Diagne ilk 11'i ile sahaya çıktı. Rakip Kasımpaşa ise, Scuffet, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Pavelka, Sadiku, İlhan, Khalili, Trezeguet, Koita ilk 11'i ile maça başladı.

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Diagne eski takımına karşı

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan transfer ettiği Diagne ve Donk ile Kasımpaşa'nın Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Veysel Sarı eski takımlarına karşı sahaya çıktı. 2014-2015 sezonunun devre arasında Galatasaray'dan Kasımpaşa'ya geçen Veysel Sarı ise eski takımına karşı forma giyen sahadaki bir diğer isim oldu.

Taraftarlar yalnız bırakmadı

Galatasaraylı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Zorlu deplasmanda kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran sarı kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarıyla takımlarına destekte bulundular. Karşılaşma öncesi oyuncuları tek tek tribünlere çağıran taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim lehine de tezahüratlarda bulundular.