(ÖZET) Kasımpaşa - Fenerbahçe maç sonucu: 1-2

Süper Lig 'in 27. haftasında Fenerbahçe , Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. UEFA Konferans Ligi'ne Slavia Prag karşısında aldığı mağlubiyetler sonrasında veda eden Sarı-Lacivertliler, lig maçını kazanarak moral bulmak istiyordu. Kanarya rakiplerinin puan kaybettiği haftada fırsatı iyi değerlendirdi.

Henüz mücadelenin 6. dakikasında Miha Zajc'ın harika golüyle 1-0 öne geçen Fenerbahçe bu dakikanın ardından adeta yokları oynadı. Kasımpaşa ilk yarıda beraberliği yakalamak için rakip kaleye yüklense de Altay Bayındır, Sarı-Lacivertliler'i ayakta tuttu, takımının soyunma odasına 1-0 önde gitmesini sağladı.

İkinci devrede ise Paşa'nın o baskın oyunundan eser yoktu. Fenerbahçe de skor avantajıyla daha kontrollü oynadı. 67. dakikada Mavi-Beyazlılar'da Jackson Muleka sahneye çıktı. İyi bir kafa vuruşuyla Kongolu oyuncu, Kasımpaşa'ya 1-1'lik beraberliği getirdi. Öte yandan bu gol şutu, Paşa'nın rakip kaleye ikinci 45 dakikada çektiği ilk şut olarak kayıtlara geçti.

Bu dakikanın ardından Lacivert-Beyazlılar birkaç pozisyonu değerlendiremedi. 90+1'de ise sahneye Attila Szalai çıktı. Sol kanattan ayak içiyle fileleri sarstı ve maçın skorunu belirledi: 1-2.

Bu sonuçla galibiyet serisini 3'e çıkartan Fenerbahçe puanını da 46'ya yükseltti. İki karşılaşmadır berabere kalan Kasımpaşa ise yine yenilgiyle tanıştı, 29 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mücadelenin hakemi Mete Kalkavan ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

CRESPO'DAN KRİTİK MÜDAHALE!

3' Ceza alanı içinde oluşan karambolde Kasımpaşalı Ouannes vurdu, Altay'ı geçen topu Crespo kesti, adeta golü önledi!

GOL

6' Rossi sol kanatta aldı topu, ceza alanındaki Zajc'ı gördü, Sloven oyuncu çaprazdan harika bir plaseyle topu ağlara gönderdi. Sarı-Lacivertliler bu jeneriklik golle 1-0 öne geçti.

15' Eysseric ceza alanında göğsüyle indirdiği topa sert vurdu, Arda'ya çarpan top köşeye gitti, Altay çıkardı.

BERİSHA ÇOK NET KAÇIRDI!

17' Altay uzun topu gönderdi, Rossi ile Spahic hareketlendi, ikisi de yerde kaldı. Fırsatçılığını konuşturup araya giren Berisha kaleci Ertuğrul'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert vurdu ancak top yandan dışarda.

20' Eysseric orta alandan topu sol kanada açtı, Osayi'nin ardından topla buluşan Ouannes içeri çevirdi, Fall gelişine vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.

23' Zajc sol kanattan savunma arkasına sarkan Rossi'yi gördü. Uruguaylı ceza sahasına girip, çaprazdan uzak köşeye şutunu çekti ancak aut.

34' Hajradinovic uzaklardan şansını denedi ancak çok kötü bir şut.

DİREK

36' Kasımpaşa sol kanattan korneri kullandı, arka direkte Tarkan topu indirdi, Fall'a çıkardı, Fall vurdu Altay çok iyi çıkardı, seken topa kale dibinden Ouannnes vurdu top direkten döndü!

45' İlk devrenin sonuna +2 dakika ekleniyor.

45+1' Ouannes sol kanattan içeri kesti, penaltı noktasının üzerinde Umut Bozok beklenmedik bir şekilde gelişine şutunu çıkardı, Altay topu kornere çeldi. Çok şık iki hareket.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

GOL

67' Sol kanattan Mabil ortaladı, Muleka ceza alanında sert ve düzgün bir kafa vuruşuyla ağları sarstı: 1-1.

71' Hajradinovic ceza yayı üzerinden vurdu, Altay çıkardı, seken topa Muleka vurdu Altay bir kez daha çıkardı ancak Muleka için ofsayt bayrağı havada.

79' Sağ kanattan şişirilen top sol kanattaki Mabil'e geldi. Samuel'i karşısına alan Mabil uzak direğe doğru şansını denedi fakat aut.

82' Szalai sol kanattan topu çok sert içeri çevirdi, Serdar topa dokunsa da top dışarda.

90' +6 ekleniyor.

GOL

90+1' Crespo içeri şişirdi, seken topa sol kanattan atağa destek veren Szalai ayak içiyle vurdu, savunmaya çarpan top ağlarla buluştu. VAR'da incelenen pozisyondan gol kararı çıktı. Kasımpaşalılar faul bekliyordu! Durum şimdi 2-1...

KIRMIZI

90+7' Kasımpaşa'da Mabil, Rossi'ye yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü, bu karara itiraz edince Mete Kalkavan, Mabil'e ikinci sarıyı gösterdi ve kırmızı kartla oyundan attı!

Mücadele sona erdi.

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı 11'leri

Kasımpaşa: Ertuğrul, Spajic, Tarkan, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Umut

Fenerbahçe: Altay, Min-Jae, Serdar, Szalai, Osayi-Samuel, Crespo, Zajc, İrfan, Rossi, Arda, Berisha