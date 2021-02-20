ÖZET | Kasımpaşa - Fatih Karagümrük maç sonucu: 3-2

Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük arasında derbi heyecanı yaşandı. Kasımpaşa, sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti. Kasımpaşa'nın golleri 20. dakikada Thelin, 59 ve 68. dakikalarda Yusuf Erdoğan'dan gelirken Karagümrük'ün gollerini ise 14. dakikada Roco ve 80. dakikada Lucas Castro attı.

Kasımpaşa, ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandırırken 25. maçında 29. puanını aldı. Fatih Karagümrük'ün deplasmandaki 4 maçlık galibiyet serisi sona ererken ligde üst üste 2. yenilgisini alan Kırmızı-Siyahlılar, 25. maçı sonunda 37 puanda kaldı.

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Maçtan dakikalar

4. dakikada Kasımpaşa'da Aytaç Kara'nın uzun topunda ceza sahasına giren Hodzic'in yaptığı kafa vuruşunu kaleci Aykut son anda kornere yolladı.

7. dakikada baskı sonucunda topu kazanan Salibur, ceza sahası sol çaprazdan girip vuruşunu yaptı fakat top kaleci Ertuğrul'da kaldı.

14. dakikada orta yuvarlağın biraz önünden kullanılan serbest vuruşta Biglia'nın şık ortasına kafa vuruşunu yapan Enzo Roco, Fatih Karagümrük'ü öne geçirdi: 0-1.

16. dakikada Kasımpaşa'da sağ kanattan korneri kullanan Hodzic'in uygun durumda altı pasta yaptığı kafa vuruşu auta gitti.

18. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Salibur, topu sağ ayağına alarak rakibinden kurtuldu ve uzak direğe yaptığı vuruş, az farkla dışarı gitti.

GOL | 20. dakikada Kasımpaşa'da sol kanattan Bistrovic'in kullandığı kornerde kafa vuruşunu yapan Isaac Thelin, takımına beraberliği getirdi: 1-1.

23. dakikada Kasımpaşa'da savunma arkasına atılan pasta Thelin'in bıraktığı topa ceza sahası dışından Hodzic, vuruşunu yaparken sert şut üstten auta gitti.

31. dakikada Kasımpaşa çıkarken ceza sahası ön çizgisinde topu kazanan Lucas Castro, topu Salibur'a bıraktı fakat Salibur'un vuruşu savunmaya çarparak kornere gitti.

Karagümrük gole çok yaklaştı!

45+2. dakikada Lucas Castro'nun bıraktığı topta Salibur, çok uygun pozisyonda vuruşunu yaptı fakat top savunmaya çarparak az farkla dışarı gitti.

Kasımpaşa - Fatih Karagümrük maçının ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

55. dakikada Kasımpaşa'da Sadiku'nun ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Aykut sektirirken dönen topta Kasımpaşalı oyuncuların vurmasına izin vermeyerek Karagümrük savunması uzaklaştırdı.

GOL | 59. dakikada Karagümrük'te Castro ve Salibur'un çarpışması sonucunda topu alan Sadiku, sol kanattaki Hodzic'i gördü. Hodzic'in ortasında arka direkte topla buluşan Yusuf Erdoğan, topu sol ayağına açarak vuruşunu yaptı ve takımını öne geçirdi: 2-1.

GOL | 68. dakikada Kasımpaşa'da Bistrovic, iki rakibinden kurtulup savunma arkasına topu atarken altı pas üzerinde sağ çaprazda topla buluşan Yusuf Erdoğan, farkı 2'ye çıkardı: 3-1.

GOL | 80. dakikada Jimmy Durmaz'ın sol kanattan yaptığı ortayı Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı. Sağ kanada açılan topta Emre Çolak'ın ön direğe yaptığı ortaya kafa vuruşunu yapan Lucas Castro, farkı 1'e indirdi: 3-2.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Kasımpaşa, mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Süper Lig | Kasımpaşa: 3 - Fatih Karagümrük: 2

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Hadadi, Aytaç Kara, Sadiku (Dk. 78 Doğucan Haspolat), Yusuf Erdoğan (Dk. 82 Anıl Koç), Bistrovic, Hodzic (Dk. 82 Varga), Thelin (Dk. 90 1 Hasan Emre Yeşilyurt)

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Roco, Campi, Balkovec, Biglia (Dk. 71 Emre Çolak), Bertolacci, Ndao (Dk. 81 Lens), Castro, Salibur (Dk. 62 Jimmy Durmaz), Ademi (Dk. 71 Sobiech)

Goller: Dk. 14 Roco, Dk. 80 Castro (Fatih Karagümrük), Dk. 20 Thelin, Dk. 59 ve Dk. 68 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 24 Bertolacci, Dk. 89 Koray Altınay (Fatih Karagümrük), Dk. 74 Bistrovic (Kasımpaşa)

Fotoğraflar: Serkan Hacıoğlu