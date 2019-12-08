Süper Lig’in 14. haftasında Kasımpaşa, sahasında Beşiktaş’ı konuk etti.

Beşiktaş, 90+5. dakikada bulduğu golle rakibini 3-2 mağlup etti.





Kasımpaşa’nın golleri 28. dakikada Mustafa Pektemek, 56. dakikada Fode Koita’dan gelirken Beşiktaş’ın golleri ise 39. dakikada Caner Erkin ve 71. ve 90+5. dakikada Umut Nayir’den geldi. Kasımpaşa’da ayrıca Karim Hafez, 15. dakikada kırmızı kart görmüştü.

Beşiktaş, en son 2014-15 sezonunda deplasmanda mağlup ettiği rakibini 3-2 ile geçerek bu sezon yakaladığı galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Siyah-Beyazlılar, puanını 27 yaparak ikinciliğe yükseldi. Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Kasımpaşa'da Quaresma'nın yaptığı ortaya Fode Koita kafa vuruşunu yaparken top Loris Karius'un üzerine gitti.

12. dakikada Atiba'nın pasında Burak Yılmaz, ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluştu. Kartal'ın yıldızı rakibinden sıyrılamadı.

KIRMIZI KART | 15. dakikada Atiba Hutchinson'ın kaleciyle karşı karşıya kalmak adına dokunduğu topta Kasımpaşalı Karim Hafez, son adam olarak rakibine yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü.

16. dakikada kırmızı karta neden olan faul sonrası kullanılan serbest vuruşta Adem Ljajic'in şutu savunmaya çarparak dışarı gitti.

21. dakikada Beşiktaş, Kasımpaşa ceza sahası önünde etkili oldu. Elneny'nin pasında topla buluşan Abdoulay Diaby'nin ceza sahası dışından tekte yaptığı vuruş kalecide kaldı.

GOL | 24. dakikada Kasımpaşa, sağ kanattan etkili geldi. Quaresma'nın ortasında Koita'nın vuruşu, kaleci Karius'tan dönerken Mustafa Pektemek topu ağlara gönderdi. Pozisyon, 3 dakika süren VAR incelemesi sonrası 27. dakikada gol değeri kazandı: 1-0.

SARI KART | Kasımpaşa'da Koita, Vida'nın yüzüne yaptığı müdahale nedeniyle 32. dakikada sarı kart gördü.

SARI KART | 33. dakikada Beşiktaş'ta Atiba, Hajradinovic'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

GOL | Beşiktaş, 39. dakikada Caner Erkin ile golü buldu. Gökhan Gönül'ün sağ kanattan yaptığı ortaya gelişine vuran Caner Ekin, skoru eşitledi: 1-1.

40. dakikada Beşiktaş, Diaby ile golü buldu. Fakat ortayı yapan Caner'in ofsayt olması nedeniyle gol iptal edildi.

45+2. dakikada Kasımpaşa'da sarı kartı olan Fode Koita, düdükten sonra topa vururken Beşiktaşlı oyuncular ikinci sarı için itirazda bulundular.

SARI KART | 45+4. dakikada Beşiktaş'ta Burak Yılmaz rakibinden sıyrılmak isterken Veysel'in yüzüne müdahalede bulundu ve sarı kart gördü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

50. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Fode Koita'nın ceza sahasına girerken sol çaprazdan yaptığı vuruşu direk dibinde Karius kurtarmayı başardı.

GOL | Hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic, sol kanatta topla buluştu. Hajradinovic'in ortasında Fode Koita, altı pas içinde yaptığı vuruşla 56. dakikada tekrar öne geçen taraf oldu: 2-1.

57. dakikada golün hemen sonrasında Kasımpaşa, bir önemli fırsat daha yakaladı. Savunmanın arkasına atılan topta Mustafa Pektemek kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken Vida araya girerek müdahalede bulundu.

SARI KART | 58. dakikada Beşiktaş'ta Elneny, hızlı hücumu kesmek için yaptığı faul ile sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 60. dakikada Beşiktaş'ta Abdoulay Diaby'nin yerine Umut Nayir oyuna dahil oldu.

66. dakikada Tobias Heintz, sol kanattan topla içeri kat etti ve ceza sahası dışından yaptığı vuruş, kaleci Karius'ta kaldı.

SARI KART | 67. dakikada Fode Koita'ya yaptığı faul sonrası Beşiktaş'ta Enzo Roco sarı kart gördü.

GOL | 71. dakikada Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün ceza sahası içine yerden kestiği topta arka direkte Umut Nayir, gelişine yaptığı vuruşla topu boş kaleye gönderdi: 2-2.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Beşiktaş'ta 72. dakikada Rebocho'nun yerine Jeremain Lens oyuna dahil oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 76. dakikada Kasımpaşa'da Mustafa Pektemek kenara gelirken İlhan Depe oyuna giren isim oldu.

SARI KART | Oyuna yeni giren İlhan Depe, 77. dakikada Gökhan Gönül'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Beşiktaş'ta Abdullah Avcı, son oyuncu değişikliğini 84. dakikada Elneny'nin yerine Güven'i alarak kullandı.

85. dakikada Umut Nayir'in önüne bıraktığı topta Burak Yılmaz'ın penaltı noktasından yaptığı vuruş, kaleci Fatih'te kaldı.

GOL | 90+5. dakikada Lens'in çizgiye inerek içeri çevirdiği topta Umut Nayir, Beşiktaş'ı öne geçiren vuruşu yaptı: 2-3

Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Ekrem Kan, Ali Saygın Ögel

KASIMPAŞA: Fatih Öztürk - Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Hafez, Sadiku, Hajradinovic (Dk. 90+5 Uğurcan), Quaresma (Dk. 88 Khalili), Heintz, Mustafa Pektemek (Dk. 76 İlhan Depe), Koita

BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho (Dk. 72 Lens), Atiba, Elneny (Dk. 84 Güven), Diaby (Dk. 60 Umut Nayir), Ljajic, Caner Erkin, Burak Yılmaz

GOLLER: Dk. 24 Mustafa Pektemek, Dk. 56 Koita (Kasımpaşa) - Dk. 39 Caner Erkin, Dk. 71 - Dk. 90+5 Umut Nayir (Beşiktaş)

KIRMZI KARTLAR: Dk. 15 Karim Hafez (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Koita, İlhan Depe (Kasımpaşa) - Atiba Hutchinson, Burak Yılmaz, Elneny, Roco (Beşiktaş)

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig’in 14. haftasında Kasımpaşa’ya konuk olan Beşiktaş, geçen haftaki İstikbal Mobilya Kayserispor mücadelesine göre lacivert-beyazlı takımın karşısına tek değişiklikle çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, sakatlığı bulunan Georges-Kevin N’Koudou’nun yerine Pedro Rebocho’ya görev verdi.

Avcı, Kayserispor’u 4-1 yenen kadrodaki Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Enzo Roco, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Burak Yılmaz, Adem Ljajic, Abdoulay Diaby’i Kasımpaşa maçında da görevlendirdi.

- Rebocho bir maç sonra 11’de

Siyah-beyazlı takımın Portekizli oyuncusu Pedro Rebocho, bir maç sonra ilk 11’de görev yaptı.

Son haftaların istikrarlı oyuncularından biri olan ama İstikbal Mobilya Kayserispor maçında yedek oturan Rebocho, savunmanın solunda oynadı.

Beşiktaş’ta Ziraat Türkiye Kupası’nda Anagold 24Erzincanspor ile yapılan maçta ilk 11’de oynayan Utku Yuvakuran, Umut Nayir, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Necip Uysal, Muhayer Oktay ve Jeremain Lens, Kasımpaşa maçına yedek başladı. Siyah-beyazlılarda ayrıca Oğuzhan Özyakup ve Erdem Seçgin de yedekler arasında yer aldı.

- Tayfur Havutçu ile ilk maç

Kasımpaşa, teknik direktör Tayfur Havutçu yönetiminde ilk maçına çıktı.

Havutçu, uzun yıllar formasını giydiği Beşiktaş’a karşı teknik direktör olarak puan mücadelesi verdi.

- Kasımpaşa’da 3 değişiklik

Kasımpaşa, Süper Lig’de oynadığı son maça göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Lacivert-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Tayfur Havutçu, ligde geçen hafta Demir Grup Sivasspor müsabakasının ilk 11’inden 3 farklı oyuncuyu sahaya sürdü.

Sarı kart cezası bulunan Jorge Fernandes ile Aytaç Kara kadroda yer almazken, Abdul Rahman Khalili ise yedek kulübesinde oturdu. Havutçu, bu oyuncuların yerine ilk 11’de Veysel Sarı, Haris Hajradinovic ve Tobias Heintz’ı tercih etti.

- Quaresma ve Mustafa Pektemek, eski takımlarına karşı

Kasımpaşa’nın sezon başında kadrosuna kattığı Ricardo Quaresma ile Mustafa Pektemek, eski takımlarına karşı mücadele etti.

Portekizli futbolcu Quaresma, Süper Lig’de ilk defa Beşiktaş’a rakip oldu. Ricardo Quaresma, daha önce ülkesinin Porto takımıyla siyah-beyazlı ekibe karşı forma giymişti.

Beşiktaş taraftarı, karşılaşma öncesinde Quaresma lehine tezahüratta bulundu.

Karşılaşma öncesi, vefat eden eski milli oyuncu Tuncay Mesçi için saygı duruşu yapıldı.