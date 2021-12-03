(ÖZET) Kasımpaşa-Beşiktaş maç sonucu: 1-1

Süper Lig 'de 15. haftanın perdesi İstanbul'da açıldı. 4 maçtır kaybeden ve zirvenin uzağında kalan Beşiktaş , ateş hattından kurtulma mücadelesi veren Kasımpaşa'ya konuk oldu. Giresunspor'a 4-0 kaybettiği maç sonrası Sergen Yalçın'la yolları ayırma noktasına gelen Beşiktaş, Paşa deplasmanında kazanmak ve yeni bir başlangıç yapmak istiyordu ancak başaramadı.

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12'de Can Bozdoğan'ın golüyle öne geçen Beşiktaş'a Kasımpaşa'nın cevabı 82'de Umut Bozok'tan geldi. 90 dakika, 1-1'lik eşitlikle sona ererken Beşiktaş'ın galibiyet hasreti 5 maça yükseldi.

BEŞİKTAŞ FİKSTÜR İÇİN TIKLAYINIZ

21 puana yükselen Sergen Yalçın'ın öğrencileri, bir maçı eksik durumda bulunan Trabzonspor 'un 15 puan gerisinde 9. sırada kaldı. 4 maçtır kazanamayan Kasımpaşa ise 10 puanla ateş hattında yer aldı.

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Öte yandan Siyah Beyazlı ekipte 43'te Josef, 89'da ise Welinton, gördükleri sarı kart nedeniyle Kayserispor maçı öncesi cezalı duruma düştüler.

MAÇTAN DAKİKALAR:

8' Beşiktaş, Larin'le çok önemli bir fırsatı kullanamadı. Ghezzal'in uzun pasına hareketlenen Kanadalı hücumcu, Hadergjonaj'dan hava topunu aldı ve ceza sahasına girdi. Harun'la karşı karşıya kalan Larin, şut atmakta ağır kalınca araya giren Kasımpaşa savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

GOL | 12' Beşiktaş, Can Bozdoğan'ın jeneriklik golüyle öne geçti. Kasımpaşa savunmasından seken topu ceza sahası dışında kontrol eden genç solak, muhteşem bir şut gönderdi. Harun'un uzanamadığı top, üst direğe çarptı ve ağlarla buluştu. 0-1

Can Bozdoğan, Beşiktaş'taki ilk golünü Kasımpaşa ağlarına gönderdi.

Beşiktaşlı futbolcular, golden sonra Giresunspor maçında sakatlanan Mert Günok'u unutmadı.

16' Sağ kanatta topu kontrol eden Ghezzal, ceza sahasına ortasını yaptı. Batshuayi'nin yaptığı kafa vuruşu yandan auta çıktı.

19' Beşiktaş, ikinci gole çok yaklaştı. Sol kanattan Ghezzal'in kullandığı kornerde ön direğe koşu yapan Josef, topu arka direğe çevirdi. Boş durumda olan Welinton'un yaptığı kafa vuruşu üstten auta çıktı.

25' Ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Atiba'nın vuruşunda top Kasımpaşa'nın Hollandalı stoperi Bruma'dan döndü.

27' Sol bekten koşu yapan Sakıb, Umut'un pasıyla ceza sahasına girdi. Kalesini terk eden Ersin, tecrübeli sol bekten önce topu kontrol etmeyi başardı.

28' Rıdvan'ın ara pasına hareketlenen Can Bozdoğan, ceza sahasında topla buluştu ve boş durumda olan Batshuayi'ye pasını aktardı. Belçikalı yıldızın tek vuruşunda top Sakıb'tan oyun alanına döndü.

30' Kasımpaşa Rıdvan'dan seken top sonrası tehlikeli geldi. sağ kanattan koşu yapan ve çaprazdan ceza sahasına giren Yusuf, Rıdvan'dan şık bir çalımla sıyrıldı, şutunu attı. Ersin'i geçen ve uzak köşeye top az farkla auta çıktı.

33' Welinton'un savunmadan attığı uzun pasa yükselen Larin, Hadergjonaj'dan önce hamle yaptı ve Batshuayi'ye pasını aktardı. Harun'la karşı karşıya kalan Belçikalı forvetin vuruşunda top ağlarla buluştu. Gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

35' Can Bozdoğan'ın sağ çaprazdan attığı şutta top yan ağlarda kaldı.

36' Hadergjonaj'ın sağ kanattan yaptığı ortada kademeye giren Rosier, Hajradinovic'ten önce topa müdahale etmeyi başardı ve yıldız orta sahanın hamle yapmasına engel oldu.

43' Beşiktaş'ın Brezilyalı orta sahası Josef, Umut Bozok'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve Siyah Beyazlı ekibin gelecek hafta oynayacağı Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.

44' Rosier'den aldığı top sonrası sağ kanattan çizgiye inen Can Bozdoğan, ceza sahasına ortasını yaptı, Beşiktaşlı hücumcular topa dokunamadı.

İlk 45 dakika Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı başladı.

Kasımpaşa'da Hakan Kutlu, ikinci yarıya değişiklikle başladı. Nicolai Jörgensen'in yerine Kevin Varga oyunda. Beşiktaş ise aynı kadrosuyla sahada.

49' Kasımpaşa beraberlik golüne çok yaklaştı. Eysseric'in ara pasına hareketlenen Umut Bozok, ceza sahasına girer girmez şutunu attı. Beşiktaş kalecisi Ersin, yerden gelen topu rahat bir şekilde kontrol etmeyi başardı.

55' Ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Ghezzal, savunma arkasına harika bir derin top gönderdi. Çaprazda topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda top Harun'dan döndü.

56' Pas yaparak gelen Beşiktaş'ta ceza sahasına sokulan Ghezzal, sol çaprazdaki Larin'i gördü ve pasını aktardı. Kanadalı hücumcunun uzak köşeye attığı şutta top yandan auta çıktı.

58' Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Vida, tecrübesini konuşturdu. Umut Bozok'un ara pasına koşu yapan Yusuf Erdoğan'dan önce topu yatarak alan Vida, tehlikeyi uzaklaştırdı. Yusuf Erdoğan, pozisyonun ardından hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

66' Beşiktaş'ta Larin, Hadergjonaj'a yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

67' Beşiktaş'ta Cyle Larin'in yerine Kevin N'Koudou oyuna dahil oldu.

73' Kasımpaşa'nın kaleden yaklaşık 30 metre uzaklıkta kazandığı serbest vuruşta topun başına Eysseric geçti. Fransız orta sahanın sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta Ersin Destanoğlu topu 'doksan' diye tabir edilen noktaya doğru giderken yakaladı. Pozisyonun devamında topu elinden kaçıran genç kaleci, meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

76' Varga'nın topuk pasına hareketlenen Sakıb'ın ceza sahasına yaptığı ortada top kaleci Ersin'de kaldı.

76' Kasımpaşa'da Sakıb'ın yerine Eren, Doğucan'ın yerine Tarkan oyuna dahil oldu. Beşiktaş'ta ise Ghezzal'in yerine Mehmet Topal oyunda.

80' Can Bozdoğan, kendisinin ve takımının 2. golüne çok yaklaştı. Atiba'dan aldığı top sonrası Kasımpaşa savunmasından şık çalımlarla sıyrılan Can, önünü açar açmaz şutunu attı, Harun Tekin topu çelmeyi başardı.

GOL | 82' Savunmadan topla çıkan Donk'un ara pasına sol kanattan hareketlenen Eren, çizgiden ortasını yaptı. Ceza sahasına koşu yapan Umut Bozok, tek vuruşla ağları sarstı ve Kasımpaşa eşitliği yakaladı.

88' Beşiktaş'ta Atiba ve Batshuayi kenara geldi, Güven ile Kenan Karaman oyuna dahil oldu.

83' Golün ardından Hakan Kutlu'dan 2 hamle geldi. Yusuf Erdoğan'ın yerine Mortadha, Hajradinovic'in yerine Travnik oyunda.

89' Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Welinton, Umut Bozok'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve Kayserispor maçı öncesi cezalı duruma düştü. Kartın kırmızı kart olması gerektiğini ifade eden Kasımpaşa'da Tarkan Serbest de itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

90+3' Kasımpaşa'da Travnik, Can Bozdoğan'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

Mete Kalkavan son düdüğü çaldı ve 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Serkan Ok

KASIMPAŞA: Harun Tekin, Hadergjonaj, Donk, Bruma, Sakıb Aytaç (Dk. 76 Eren Elmalı), Doğucan Haspolat (Dk. 77 Tarkan Serbest), Hajradinovic (Dk. 84 Travnik), Yusuf Erdoğan (Dk. 84 Ben Ouannes), Eysseric, Umut Bozok, Jorgensen (Dk. 46 Varga)

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu- Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef, Ghezzal (Dk. 77 Mehmet Topal), Atiba (Dk. 87 Kenan Karaman), Can Bozdoğan, Larin (Dk. 67 N'Koudou), Batshuayi (Dk. 87 Güven Yalçın)

GOLLER: Dk. 82 Umut Bozok (Kasımpaşa) - Dk. 12 Can Bozdoğan (Beşiktaş) -

SARI KARTLAR: Yusuf Erdoğan, Tarkan Serbest, Travnik (Kasımpaşa) - Josef, Larin, Welinton (Beşiktaş)

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