ÖZET | Kasımpaşa - BB Erzurumspor maç sonucu: 1 - 2

Süper Lig'in 19. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenmeyi başardı. Yeni transferlerinin bir kısmını sahaya süren Mesut Bakkal yönetimindeki BB Erzurumspor adına golleri Cenk Ahmet ve Ricardo Gomes attı. Kasımpaşa ise üst üste 3.kez evinde yenilirken 22 puanda kaldı. Ev sahibi takım adına tek golü Isaac Thelin kaydetti

Kasımpaşa takımında son anlarda yeni transferlerden stoper Luckassen kırmızı kart gördü





SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU





Maçtan dakikalar

16. dakikada Emrah Başsan’ın soldan kullandığı serbest vuruşta, Schwechlen’in kafayla indirdiği topa Teikeu röveşata vuruşu yaptı ancak meşin yuvarlak kalecide kaldı.

27. dakikada Emrah’ın soldan kullandığı kornerde Da Costa, topa kafayı vurdu. Kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı son anda çeldi.

31. dakikada Erzurumspor öne geçti. Murat Uçar’ın yerden ortasında kalecinin ayağıyla müdahale ettiği top Cenk Ahmet Alkılıç’ın önünde kaldı. Cenk Ahmet, müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi: 0-1.

39. dakikada soldan Varga’nın ortasında kaleciyle karşı karşıya kalan Thelin’in şutunda, kaleci Szumski topu çeldi ancak meşin yuvarlak tekrar altıpasın içinde Thelin’in önünde kaldı. İsveçli oyuncunun şutunda top üst direkten döndü.

64.dakikada BB Erzurumspor, Ricardo Gomes ile ceza sahası dışından bulduğu gol ile farkı ikiye çıkartıyor. 0-2

73.dakikada Kasımpaşa farkı Isaac Thelin ile bire indirdi. 1-2

90+1.dakikada Kasımpaşa'da yeni transferlerden stoper Luckassen kırmızı kart gördü

Maçı konuk ekip 2-1 galip bitirdi









Kasımpaşa - Erzurumspor ilk 11'leri

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Eren, Doğucan, Aytaç, Varga, Yusuf, Thelin, Hodzic

BB Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, Teikeu, Da Costa, Schwechlen, Omolo, Boumal, Aatif, Cenk Ahmet, Emrah, Gomes