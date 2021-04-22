ÖZET | Kasımpaşa-Başakşehir maç sonucu: 0-1

Süper Lig'in 36. hafta kapanış maçında alt sıralardan kurtulmak isteyen iki ekip karşı karşıya geldi. Kasımpaşa sahasında Başakşehir'i ağırladı. Mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanan taraf Aykut Kocaman'ın öğrencileri oldu. Başakşehir'e galibiyeti getiren isim Nacer Chadli oldu ve kritik 3 puanı kulübüne kazandırdı. Alınan bu galibiyetle Başakşehir 2 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı. Kasımpaşa ise 4 maç aranın ardından mağlubiyetle tanıştı.

Alınan bu sonuçla Başakşehir puanını 36'ya yükseltti ve düşme hattının bir üstüne çıktı. Kasımpaşa ise 37 puanda kaldı.

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Maçtan dakikalar

Mücadelenin ilk şutu Başakşehir'den geldi. Dakikalar 3'ü gösterdiğinde Mehmet Topal'ın uzaklardan sert şutunda kaleci Ramazan iki hamlede topun kontrolünü sağladı.

Karşılaşmanın 16. dakikasında Başakşehir rakip kaleyi yokladı. Rakip yarı alanın ortalarında buluştuğu topla içeriye doğru kat eden Visca ceza alanına girmeden sol ayağıyla şutunu çekti, top oldukça farklı şekilde üstten auta çıktı.

Maçın 24. dakikasında ev sahibi ekip uzaktan kaleyi deneyen taraf oldu. Kasımpaşa'nın hızlı atağında Varga sol çaprazda buluştuğu topla uzak köşeye doğru şık bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak direğin hemen üzerinden auta çıktı.

Maçta dakikalar 25'i gösterdiğinde Başakşehir rakip sahada tehlikeyi yarattı. Tolga Ciğerci'nin orta alandan savunma arkasındaki boşluğa doğru gönderdiği topu Chadli kontrol etti, ceza sahasına girerken Ramazan'ı çalımlamak istedi ancak top tecrübeli kalecide kaldı.

27. dakikada Kasımpaşa tehlikeli gelen taraf oldu. Varga nefis hareketlerle sol kanattan içeri taşıdığı topu ortaya çevirdi. Başakşehir savunmasının müdahale edemediği topa arka taraftaki Hajradinovic gelişine vurdu ancak direğin yanından dışarı gitti.

Kasımpaşa penaltı bekledi, hakem devam dedi

29. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Hadergjonaj'ın ortaya çevirdiği topa Tarkan ön direkte vurdu, Duarte'den seken top kaleci Volkan'da kaldı. Kasımpaşa cephesi, topun Duarte'nin eline çarptığını belirterek penaltı itirazlarında bulundu ancak oyun devam etti.

Thelin hatayı değerlendiremedi

Maçta bu dakikalarda tempo yükseldi ve takımlar ataklar bulmaya başladı. 34. dakikada Başakşehir savunmasının hatasını ev sahibi Kasımpaşa değerlendiremedi. Başakşehir savunmasında Epureanu'nun kaptırdığı top sonrası ceza sahasına giren Thelin'in karşı karşıya pozisyonda vuruşunda top yandan auta çıktı.

Chadli'den klas gol

GOL | Karşılaşmanın 36. dakikasında Başakşehir Chadli'nin golü ile skoru 1-0'a getirdi. Mehmet Topal'ın pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topu alan Nacer Chadli, kaleci Ramazan'ın birkaç adım önde olduğunu görünce sağ ayağıyla uzak köşeye doğru topu nefis bir aşırtmayla bıraktı. Nacer Chadli, bu sezon Süper Lig'deki ikinci golünü kaydetti. Belçikalı futbolcu ilk golünü de sezonun ilk yarısında yine Kasımpaşa ağlarına göndermişti.

Hajradinovic direğe takıldı

43'te Kasımpaşa'da Tarkan, Ömer Ali'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Ev sahibi ekip ceza sahasının birkaç metre dışından bir serbest vuruş daha kazandı. Hajradinovic'in kullandığı serbest vuruşta barajı geçen top direğin dışına çarparak auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın 2. yarısının ilk tehlikeli atağı 57. dakikada geldi. Hajradinovic ceza sahasında son çizgiye inip ortaya doğru pasını çıkardı, savunmada Tolga'nın göğsüne çarpan top kaleci Volkan'da kaldı.

68. dakikada Başakşehir tehlike yaratmaya çalıştı. Kasımpaşa savunmasında Haddadi'nin kalecisine doğru gönderdiği topta Gulbrandsen baskı yapmıştı, Ramazan son anda yetişerek topu uzaklaştırmayı başardı.

Maçın 88. dakikasında Kasımpaşa beraberlik golü için rakip kalede tehlike oluşturdu. Kasımpaşa'nın sağ kanattan Hajradinovic'le kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden topu Volkan Babacan çizgi üzerinde kontrol etti.

Koita beraberlik şansını kullanamadı

Uzatma dakikalarında Kasımmpaşa net gol pozisyonundan yararlanamadı. 90+6. dakikada Kasımpaşa'nın son saniyelerde yakaladığı pozisyonda Hajradinov sağdan ortaladı, kale alanında Koita uygun durumda kafayı vurdu. Top kaleci Volkan'da kaldı.

Maçta başka gol pozisyonu çıkmadı ve karşılaşma sona erdi. Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Başakşehir, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kasımpaşa - Başakşehir 11'ler:

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Tarkan, Hajradinovic, Varga, Thelin.

Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Duarte, Epureanu, Ömer Ali, Tolga Ciğerci, Mehmet Topal, Visca, Giuliano, Aleksic, Chadli.

Maçtan notlar

Süper Lig’in 36. haftasında Kasımpaşa’ya konuk olan Medipol Başakşehir’de teknik direktör Aykut Kocaman, bir önceki lig maçına göre ilk 11’inde 5 değişikliğe gitti.

Kocaman, sahasında 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe mücadelesinde ilk 11’de yer alan Carlos Ponck, Youssouf Ndayishimiye, Cemali Sertel ve Enzo Crivelli ile cezalı Mahmut Tekdemir’in yerine Uğur Uçar, Leo Duarte, Alexandru Epureanu, Mehmet Topal ve Nacer Chadli’yi sahaya sürdü.

Turuncu-lacivertli ekip, karşılaşmaya Volkan Babacan, Uğur Uçar, Duarte, Epureanu, Ömer Ali Şahiner, Tolga Ciğerci, Mehmet Topal, Edin Visca, Giuliano, Danijel Aleksic ve Chadli 11’iyle sahaya çıktı.

Yedek kulübesinde ise Mert Günok, Kıvanç Koral, Junior Fernandes, Berkay Özcan, Azubuike Okechukwu, Fredrik Gulbrandsen, Ravil Tagir, Enzo Crivelli ve Muhammet Can Yazıcı yer aldı.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

KASIMPAŞA: Ramazan Köse - Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Tarkan Serbest (Dk. 74 Yasin Dülger), Bistrovic (Dk. 61 Drinkwater), Hajradinovic, Varga, Thelin (Dk. 61 Koita)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan - Uğur Uçar (Dk. 61 Berkay Özcan), Duarte, Epureanu, Ömer Ali Şahiner (Dk. 90+5 Ravil Tagir), Mehmet Topal, Tolga Ciğerci, Visca (Dk. 90+4 Crivelli), Aleksic (Dk. 90+4 Azubuike), Giuliano, Chadli (Dk. 61 Guldbrandsen)

GOL: Dk. 36 Chadli (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Tarkan Serbest, Sadiku (Kasımpaşa) - Duarte (Medipol Başakşehir)