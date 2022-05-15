ÖZET | Kasımpaşa - Antalyaspor maç sonucu: 2-4

Sezonun ikinci yarısında sergiledikleri futbolla beğeni kazanan Kasımpaşa ile Antalyaspor, Süper Lig 'in 37. haftasında 3 puan için kozlarını paylaştı. Antalyaspor, 19. dakikada Fredy'nin golüyle 1-0 öne geçti. Kasımpaşa Umut Bozok'un 37. dakikada attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı. 47. dakikada Antalyaspor Naldo'nun golüyle bir kez daha öne geçti: 1-2. Akdeniz ekibi 53. dakikada Haji Wright'nin golüyle 3-1 öne geçti. Nuri Şahin'in ekibi Hadergjonaj'ın kendi kalesine attığı golle tabelayı 4-1 yaptı. 90+6. dakikada Kasımpaşa, Umut Bozok'un penaltı golüyle durumu 4-2'ye getirdi. Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Akdeniz ekibi deplasmanda 4-2 kazandı. Antalyaspor deplasmanda kazanarak mağlup olmama serisini 15 maça çıkararak rekorunu bir rekor daha ekledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

⏱ 13' Ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşu kullanan Eysseric’in şutunda top kaleci Boffin’in solundan yakın mesafeden dışarı çıktı.

⚽ GOL | 19' Antalyaspor, deplasmanda Fredy'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Sol kanattan Haji Wright topla birlikte ceza sahasına girdi, rakibini çalımladıktan sonra kale önündeki Fredy'ye pasını gönderdi. Angola'lı futbolcuya sadece topu boş kaleye göndermek kaldı.

⏱ 29' Antalyaspor gol çok yaklaştı. Sağ kanattan Alassane Ndao ceza sahasına girdikten sonra içeriye doğru ortasını gönderdi. Savunmaya çarpan top Doğukan'ın önünde kaldı. Doğukan müsait pozisyonda şutunu attı ancak kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.

⏱ 36' Muleka kazandığı topla sol çaprazdan ceza sahası içine girdi. Muleka’nın pasında sağ çaprazda topla buluşan Fall’ın şutunda Naldo yatarak gole izin vermezken, seken top kornere çıktı.

⚽ GOL | 37' Kasımpaşa, golcüsü Umut Bozok'un golüyle durumu 1-1'e getirdi. Sol köşeden kullanılan kornere ön direkte Muleka dokunarak arkaya aşırdı. Orada boş pozisyonda bulunan Umut Bozok'a sadece dokunmak kaldı.

⚽ GOL | 47' Antalyaspor, Naldo'nun golüyle durumu 1-2 yaptı. Sol köşeden Fernando ortasını gönderdi. Ceza sahası içerisinde Naldo kafa vuruşu yaptı ve topu filelere göndererek takımının bir kez daha öne geçmesini sağladı.

⚽ GOL | 53' Akdeniz ekibi Haji Wright'nin golüyle skoru 3-1'e getirdi. Kasımpaşa savunmasının kaleci Erdem'e gönderdiği pasını genç kaleci takım arkadaşına tekrar atmak isterken Haji Wright'a kaptırdı. Amerikalı futbolcu topu kontrol edip şutunu attı ve skoru 3-1'e taşıdı.

⚽ GOL | 70' Antalyaspor, Hadergjonaj'ın kendi kalesine attığı golle durumu 4-1 yaptı. Ceza sahası sol alanında Haji Wright rakibini çalımlayarak sıfıra indi. Ceza sahasına ortasını gönderdi. Gökdeniz Bayrakdar topu vurmak isterken Hadergjonaj engel olmak istedi ancak Kasımpaşalı futbolcu topu kendi filelerine gönderdi.

⚽ GOL | 90+6' Kasımpaşa, penaltı kazandı. Topun başına gelen Umut Bozok, penaltıyı gole çevirerek skoru 2-4 yaptı.







