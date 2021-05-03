ÖZET | Kasımpaşa - Alanyaspor maç sonucu: 3-0

Süper Lig'in 39. haftasında Kasımpaşa, 10 numarası Hajradinovic'in 2 golle damga vurduğu maçta sahasında ağırladığı Alanyaspor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı. Kasımpaşa'yı galibiyete taşıyan goller 36. ve 60. dakikalarda Hajradinovic ile 45+3. dakikada Thelin'den geldi. Alanyaspor'da henüz ilk dakika içinde sakatlanan Salih Uçan, oyuna devam edemedi. Hastaneye kaldırılan Salih Uçan'ın elmacık kemiğinde kırık tespit edildiği belirtildi.

Bu galibiyetle 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Kasımpaşa, 37 maç sonunda 40 puana ulaşırken deplasmandaki galibiyet hasreti 5 maça çıkan Alanyaspor ise 38 maç sonunda 57 puanda kaldı.

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Maçtan dakikalar

1. dakikada Hajradinovic ile girdiği mücadelede yüzüne darbe alan Salih Uçan, oyuna devam edemedi. Karşılaşmanın ilk dakikasında aldığı darbe sonucunda yer kalan Salih Uçan, elmacık kemiğinin kırılması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.





36. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole yaklaştı. Moubandje’nin savunmanın arkasına havadan pasında Efkan Bekiroğlu, tek pasta meşin yuvarlağı Bareiro ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazda çıkardığı şutta kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.

GOL | 36. dakikada Kasımpaşa'da Koomson'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Hajradinovic, çektiği şutla takımını öne geçirdi: 1-0.

GOL | 45+3. dakikada Alanyaspor'un çıkarken kaybettiği top sonrasında Varga'nın ceza sahası içinde soldan içeri çevirdiği topta Thelin, kontrolü sonrası vuruşunu yaparak farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

GOL | 60. dakikada Kasımpaşa'da Haddadi'nin sol kanattan yaptığı ortayı Alanyaspor savunması uzaklaştırmak isterken penaltı noktasına yakın bölgede topla buluşan Hajradinovic; gelişine yaptığı vuruşla kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı: 3-0.

74. dakikada Hajradinovic'in sağ kanada bıraktığı topta Koomson'un vuruşunu Marafona çıkardı. Dönen topta Anıl'ın yaptığı vuruşta kalesine dönen Marafona bir kez daha başarılı olurken sonrasında da Hajradinovic'e altı pasta vuruş şansı vermedi.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Kasımpaşa mücadeleden 3-0'lık sonuçla galip ayrıldı.

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STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Ali Şansalan, Bilal Gölen, Deniz Caner Özalan

KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Luckassen, Haddadi (Dk. 90 Evren Elmalı), Sadiku (Dk. 84 Doğucan Haspolat), Drinkwater (Dk. 64 Bistrovic), Koomson (Dk. 84 Yasin Dülger), Hajradinovic, Varga (Dk. 64 Anıl Koç), Thelin

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Tayfur Bingöl (Dk. 72 Juanfran), Fatih, Caulker, Moubandje, Siopis (Dk. 61 Kadzior), Berkan Kutlu, Salih Uçan (Dk. 5 Davidson), Efkan Bekiroğlu, Efecan Karaca (Dk. 72 Ceyhun Gülselam), Bareiro (Dk. 72 Mustafa Pektemek)

GOLLER: Dk. 36 ve Dk. 60 Hajradinovic, Dk. 45+3 Thelin (Kasımpaşa)

SARI KART: Siopis (Aytemiz Alanyaspor)