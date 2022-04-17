(ÖZET) Kasımpaşa - Adana Demirspor maç sonucu: 4-0

Süper Lig 'in 33. haftasında Kasımpaşa sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Sami Uğurlu yönetiminde çıkışa geçen İstanbul ekibi, ligin flaş ekiplerinden Adana Demirspor'u 4-0'lık skorla yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Ara transfer döneminde takıma katılan Muleka maça damga vuran isim oldu. Mavi Şimşekler'de yıldız futbolcu Balotelli ise ilk yarının son anlarında gördüğü kırmızı kartla takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri Doğucan, Muleka (2) ve Umut Bozok kaydetti.

Alınan bu sonuçla Kasımpaşa puanını 44'e yükseltti. Adana Demirspor ise 52 puanda kaldı.

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Maçtan dakikalar

Maçın henüz 2. dakikasında net bir gol şansından yararlanamadı. Ceza sahası içerisinde Tunay Torun'un sert şutunu kaleci Muriç çeldi. Seken top Fall'ın önünde kaldı. Ancak tecrübeli futbocunun sert şutu yan ağlarda kaldı.

Maçın 10. dakikasında ev sahibi Kasımpaşa gole çok yaklaştı. Yapılan baskı sonuç verdi ve kazanılan topta Ben Ouanes çarprazdan içeriye sokuldu. Onun pasına gerilerden gelen Hajradinovic vurdu. Son anda araya giren savunma kritik bir dokunuşla topu kornere gönderdi.

Karambol sonrası gelen gol

GOL | Karşılaşmanın 11. dakikasında Kasımpaşa Doğucan Haspolat'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekibin sağ kanattan kullaandığı kornerin devamında Tunay sağ taç çizgisi önünden ortaladı. Kale alanı önünde Donk'un kafa vurulu sonrası oluşan büyük karambolde savunmanın bir türlü uzaklaştıramadığı topa Doğucan penaltı noktası üzerinden topa sert vurdu. Yine savunmadan dönen topu bu kez sol ayağıyla tamamlayan Doğucan, topu ağlara göndermeyi başardı.

Maçta dakikalar 21'i gösterdiğinde Kasımpaşa yine tehlikeyi yaratan taraf oldu. Sağ kanattan gelişen atakta son çizgiden Muleka'nın ortaya çevirdiği topa kale alanı önünden Fall gelişine uzak köşeye vurdu. Kaleci Muriç başarılı bir şekilde uzanarak topun sahibi oldu.

Balotelli'den müthiş şut

27. dakikada bu kez Adana Demirspor, Balotelli ile gole yaklaştı. Ceza yayının gerisinde topla buluşan yıldız futbolcu sağ ayağının içiyle sağ üst köşeye doğru nefis bir şut gönderdi. Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul aynı güzellikte çatala giden topu kornere çelmeyi başardı.

45. dakikada Kasımpaşa yine etkili geldi. Orta alanda topu kapan Kasımpaşa'da Muelak sağ kanattan hızla içeri hareketlendi. Onun pasında ceza alanı ön çizgisinden Tunay gelişine vurdu, top üstten auta çıktı.

Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı

GOL | 45+1. dakikada Kasımpaşa son dönemdeki formda ismi Muleka ile farkı 2-0'a çıkardı. Adana Demirspor tüm hatlarıyla yüklenirken Kasımpaşa topu kapmayı başardı ve savunma arkasına iyi sarktı. Merkezden topu taşıyan Muleka sağındaki Hadergjonaj'ı görüp içeriye koşu yaptı. Penaltı noktası üzerinde Kongolu futbolcu topu yeniden aldı ve düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 2-0'a taşıdı.









KIRMIZI KART | 45+3. dakikada Adana Demirspor'un yıldız futbolcusu Mario Balotelli, rakibine yaptığı sert hareket sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Tecrübeli futbolcu bu kartla haftaya oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Orta yuvarlakta topla buluşan Doğucan sağ tarafa harteketlenmek isterken Balotelli, rakibinin bacağına doğru yandan bastı. Bu pozisyon sonrası hakem Kadir Sağlam, İtalyan futbolcuya doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Mücadelenin ilk yarısı 2-0 Kasımpaşa'nın üstünlüğü ile geçildi ve ekipler soyunma odasının yolunu tuttular.

Maçın 2. yarısına Adana Demirspor oyuncu değişiklikleri yaparak başladı. Gökhan İnler ile Rassoul kenara gelirken, Alper Uludağ ve Assombalonga oyuna giren isimler oldu.

Bomboş pozisyon kaçtı

Maçın 2. yarısına da ev sahibi ekip etkili başladı. 47. dakikada Rakibinin 10 kişi kalmasının ardından daha rahat alan bulan Kasımpaşa'da Hajradinovic, Tayyip'ten kurtardığı topla bomboş bir alan buldu ve topu sürerek ceza sahası içine kadar girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalmaısna rağmen Hajradinovic topu yandan auta gönderdi.

Penaltı kaçtı

Karşılaşmanın 53. dakikasında Belhanda'nın Fall'a ceza sahası içinde yaptığı hareket sonrası hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi ve Kasımpaşa penaltı kazandı. Topun başına geçen Hadergjonaj, diğer Kosovalı vatandaşı Muriç'i geçemedi ve farkı arttırma şansından yararlanamadı. Sağına iyi uzanan Adana Demirspor file bekçisi penaltının gol olmasına izin vermedi.

Yine Muleka sahnede

GOL | 63. dakikada Muleka Kasımpaşa adına skoru 3-0'a getiren golü kaydetti. Ev sahibi ekipte Hajradinovic'in orta alanda Belhanda'dan kaptığı topu sağ kanattan Fall içeri taşıdı. Onun pasında ceza alanı sağ çaprazından Muleka bekletmeden yakın köşeye sert vurdu ve bir kez daha ağları sarsmayı başardı. Bu golle Muleka gol sayısını 9'a çıkardı.

Umut Bozok penaltıyı gole çevirdi

GOL | Mücadelenin 72. dakikasında Kasımpaşa bir kez daha penaltı kazandı. Oyuna henüz yeni giren Mustafa Kapı, kendi ceza sahası içinde rakibini düşürdü ve hakem beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Umut Bozok, topu ağlara göndermeyi başardı ve skoru 4-0'a getirdi. Bu golle Umut Bozok gol krallığı yarışında El Kaabi'yi yakalamış oldu.

Kasımpaşa - Adana Demirspor 11'ler...

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Ryan Donk, Tarkan, Eren Elmalı, Doğucan, Hajradinovic, Tunay Torun, Fall, Ben Ouanes, Muleka.

Adana Demirspor: Muriç, Svensson, Tayyip Talha, Samet Akaydın, Rassoul, Stambouli, Gökhan İnler, Yunus Akgün, Belhanda, Vargas, Balotelli.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Mustafa Savranlar, Ata Yıldırım

KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest (Dk. 18 Spajic), Eren Elmalı, Doğucan Haspolat (Dk. 67 Umut Bozok), Fall, Hajradinovic, Tunay Torun (Dk. 57 Aabid), Ben Ouannes (Dk. 67 Eysseric), Muleka

ADANA DEMİRSPOR: Muric - Svensson, Samet Akaydın, Tayyip Talha, Rassoul (Dk. 46 Alper Uludağ), Gökhan İnler (Dk. 46 Assombalonga), Stambouli (Dk. 72 Djokovic), Yunus Akgün, Belhanda (Dk. 72 Mustafa Kapı), Vargas (Dk. 60 Akintola), Balotelli

GOLLER: Dk. 12 Doğucan Haspolat, Dk. 45+1 ve Dk. 63 Muleka, DK. 73 (P) Umut Bozok (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Hadergjonaj (Kasımpaşa) - Rassoul (Adana Demirspor)

KIRMIZI KART: Dk. 45+3 Balotelli (Adana Demirspor)