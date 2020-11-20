ÖZET Karşıyaka-Somaspor maç sonucu: 0-1

MİSLİ.com 3. Lig 3. Grup’taki zirve mücadelesinde lider Somaspor, Karşıyaka’yı deplasmanda 1-0 yenerek koltuğunu korudu. İzmir Atatürk Stadı’ndaki karşılaşmanın tek golünü 66’ncı dakikada Özcan attı. Bu skorla gol yemeden üst üste dördüncü galibiyetini alan, 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlikle yoluna namağlup zirvede devam eden Somaspor, 23 puana ulaştı. Ligde 12 yıl sonra yakaladığı 8 maçlık yenilmezlik serisi son bulup kendi rekorunu kırma fırsatını kaçıran Karşıyaka ise 18 puanda kaldı. Kaf Kaf, grupta galibiyet hasretini de 3 maça çıkardı.