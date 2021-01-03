ÖZET | Karagümrük - Trabzonspor maç sonucu: 1-2

Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Abdullah Avcı yönetiminde çıkış yakalayan ve sadece Galatasaray'a sahasında kaybeden Trabzonspor, İstanbul'da bu maçın yaralarını sarmak için mücadele etmek istedi. Karagümrük ise galibiyet alarak üst sıralara tırmanma hedefinde Trabzonspor karşısına çıktı.

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Maça Trabzonspor etkili başladı. Trabzonspor 10. dakika Lewis Baker ile sol köşeden korner kullandı. Ceza sahası içerisine gelen topa Ekuban kafasını vurdu ve top ağlarla buluştu. Ancak VAR devreye girdi ve yapılan inceleme sonrasında Nwakaeme'nin Ekuban'ın kafa vuruşunda ofsaytta olduğu görüldü. Gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Dakikalar 17'yi gösterdiğinde Trabzonspor etkili geldi. Karagümrük savunmasında yapılan hata sonrasında sağ kanatta topla buluşan Ekuban, penaltı noktası üzerine doğru topu gönderdi. Orada boş pozisyonda olan Flavio yüzde 99'luk gol şansını değerlendiremedi.

Aynı dakika içinde Karagümrük tehlikeli geldi. İstanbul temsilcisi paslarla Trabzonspor ceza sahasına girdi. Sağ kanada gönderilen topta Jimmy Durmaz şutunu attı, Uğurcan topu çıkardı.

39.dakikada Trabzonspor savunmasında yaşanan anlaşmazlık sonrasında top ceza sahası içerisinde Fatih Karagümrük forması giyen Sobiech'nin önünde kaldı. Sobiech şutunu attı ancak top Trabzonspor savunmasına çarparak kornere çıktı.

Trabzonspor, 45+3'te net pozisyonu değerlendiremedi. Ekuban, sağ kanattan yerden ortasını gönderdi. Ceza sahası içerisinde önce Djaniny topa vuramadı. Sonrasında Nwakaeme şutunu attı ancak top direğin yanından auta çıktı. Maçın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Maçın ikinci yarısı başladı.

GOL| Trabzonspor ikinci yarıya golle başladı. Dakika 46'da sağ kanattan Serkan Asan ceza sahası içerisine ortasını gönderdi. Orada bulunan Nwakaeme şutunu attı ve Trabzonspor, deplasmanda Karagümrük karşısında 1-0 öne geçti.

Fatih Karagümrük 58. dakikada beraberliğe çok yaklaştı. Uğurcan Çakır topu pas atarken hata yaptı ve top Vato Arvaladze'nin önünde kaldı. Vato topla birlikte ilerledi soldan ceza sahası içerisine giren Ndiaye'ye pasını attı. Ndiaye de topu içeri çevirdi. Arka tarafa açılan topa Koray Altınay vuruşunu yaptı top yandan az farkla auta gitti.

GOL | 70. dakikada sağ köşeden Jimmy Durmaz korneri kullandı. Ceza sahasına gelen topu Trabzonspor savunması uzaklaştırmak istedi. Arka tarafa açılan top Jure Balkovec'in önünde kaldı. Balkovec, içeri doğru ortasını göndermek isterken top kaleye doğru gitti ve filelerle buluştu: 1-1. Bu golle Balkovec Süper Lig kariyerindeki ilk golü atmış oldu.

GOL | Trabzonspor, 81. dakikada Ekuban'ın golüyle 2-1 öne geçti. Kontratağa çıkan bordo mavililerde top en son Ekuban'da kaldı. Ekuban, topu düzelttikten sonra köşeye şutunu attı ve takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Trabzonspor deplasmanda 2-1 kazanarak üst sıralara tırmanmaya devam etti.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Cem Satman xx, Serkan Çimen xx

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Ramazan xx, Roco xx, Fatih xx, Balkovec xx, Biglia xx (Vato Arveladze dk. 35 x), Koray xx, Ndiaye xx, Jimmy xx (Muhammed dk. 79 x), Alparslan xx (Mevlüt dk. 72 x), Sobiech xx

Yedekler: Aykut Özer, Murat, Aksel

Teknik Direktör: Şenol Can

Trabzonspor: Uğurcan xx, Serkan Asan xx, Hosseini xx, Edgar Ie xx, Marlon xx, Flavio xx (Abdülkadir Ömür dk. 72 x), Nwakaeme xxx, Lewis Baker xx, Abdulkadir Parmak xx, Ekuban xxx (Kamil Ahmet dk. 90+1 ?) Djaniny xx (Afobe dk. 83 ?)

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin, Campi, Pereira, Faruk Can, Safa, Yusuf

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Nwakaeme (dk. 46), Ekuban (dk. 81) (Trabzonspor), Balkovec (dk. 70) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Hosseini, Abdulkadir Parmak, Marlon, Lewis Baker (Trabzonspor), Balkovec, Vato Arveladze (Fatih Karagümrük)