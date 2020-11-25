ÖZET Karagümrük-Esenler Erok maç sonucu: 0-3

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda, Süper Lig ekibi Karagümrük, ağırladığı Misli.com 3. Lig temsilcisi Esenler Erokspor’a 3-0 yenildi. Esenler Erokspor, bu sonuçla 5. tura yükseldi. 14. dakikada Esenler Erokspor 1-0 öne geçti. Kaleciyle karşı karşıya kalan Samet, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 35’te konuk ekip farkı 2’ye çıkardı. Aziz Kızılgün, düzgün bir vuruşla golü yaptı: 0-2. 75’te Esenler Erok 3. golü buldu. Koray Altınay’ın kendi ceza sahası önünde hatalı pasında topla buluşan Muammer Sarıkaya, kaleciyi de geçip topu ağlara gönderdi: 0-3.