(ÖZET) Karadağ - Lüksemburg maç sonucu: 1-2

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Karadağ ile Lüksemburg kozlarını paylaştı. Lüksemburg, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve liderlik koltuğunu rakibinden devraldı.

13 Ekim 2020, Salı 21:27 Son Güncelleme:
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(ÖZET) Karadağ - Lüksemburg maç sonucu: 1-2

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta zirve kapışması yaşandı. Karadağ ile Lüksemburg kozlarını paylaştı. Podgorica Stadı'nda oynanan maçın 34. dakikada Ivanovic ile öne geçen Karadağ, üstünlüğü koruyamadı. 42. dakikada Muratovic ile eşitliği yakalayan Lüksemburg, 86'da Sinani'nin golüyle galibiyete uzandı.

Bu hayati galibiyetin ardından 9 puanlı Karadağ'ı yakalayan Lüksemburg, averajla liderlik koltuğuna oturdu. Karadağ ise 2. sıraya geriledi. 

Grupta oynanan diğer maçta Azerbaycan ile Güney Kıbrıs 0-0 berabere kaldı.



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