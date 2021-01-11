ÖZET | Juventus - Sassuolo maç sonucu: 3-1

İtalya Serie A'da 17. hafta mücadelesinde Juventus ile Sassuolo Allianz Stadı'nda karşılaştı. Juventus'ta sakatlıktan kurtulan milli futbolcumuz Merih Demiral, ilk 11'de forma şansı buldu.

Sassuolo'da mücadele eden bir diğer milli isim Mert Müldür de 11'de başladı, 73. dakikada oyundan alındı. Bir diğer milli yıldızımız Kaan Ayhan ise 87. dakikada oyuna dahil oldu.

Maçın ilk yarısında 45+2'de Sassuolo'da Pedro Obiang, kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

İkinci yarının hemen başında, 50. dakikada Juventus Danilo'nun attığı golle 1-0 öne geçti. 58'de Sassuolo ev sahibine yanıt verdi ve Gregoire Defrel'in golüyle eşitlik geldi: 1-1.

Dakikalar 82'yi gösterdiğinde Frabotta'nın asisti Aaron Ramsey'in golüyle Juve bir kez daha öne geçti: 2-1.

Maçta perdeyi kapatan isim ise 90+2'de Danilo'nun asistiyle Cristiano Ronaldo oldu: 3-1.