ÖZET | Juventus - Milan maç sonucu: 0-3

Serie A'nın 35.hafta maçında dev bir maç oynandı. Şampiyonlar Ligi bileti ve en azından sezonu ikinci bitirmenin peşindeki iki takım Juventus ve Milan karşı karşıya geldi.

Milan deplasmanda rakibini 3-0 yendi ve 3.sıraya yükseldi. Maçın 45.dakikasında Diaz'ın golüyle öne geçen Milan, 78.dakikada Rebic ve 82.dakikada Tomori'nin golleriyle farka gitti.

SERIE A PUAN DURUMU

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 3.golün asistini yaparken Merih Demiral maçı yedek kulübesinde tamamladı. Milan bu sonuçla 72 puana ulaştı ve 3.sırada yer aldı. Juventus, ise 69 puanda kaldı ve 5.sırada yer aldı. Cristiano Ronaldo'nun takımı ilk dört içinde sezonu bitiremezse Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak



