ÖZET | Juventus - Milan maç sonucu: 0-3
Serie A'nın 35.hafta maçında milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan deplasmanda Juventus'u 3-0 yendi ve 3.sıraya yükseldi. Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus, ise 69 puanda kaldı ve 5.sırada yer aldı. Ronaldo'nun takımı ilk dört içinde sezonu bitiremezse Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak
Serie A'nın 35.hafta maçında dev bir maç oynandı. Şampiyonlar Ligi bileti ve en azından sezonu ikinci bitirmenin peşindeki iki takım Juventus ve Milan karşı karşıya geldi.
Milan deplasmanda rakibini 3-0 yendi ve 3.sıraya yükseldi. Maçın 45.dakikasında Diaz'ın golüyle öne geçen Milan, 78.dakikada Rebic ve 82.dakikada Tomori'nin golleriyle farka gitti.
Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 3.golün asistini yaparken Merih Demiral maçı yedek kulübesinde tamamladı. Milan bu sonuçla 72 puana ulaştı ve 3.sırada yer aldı. Juventus, ise 69 puanda kaldı ve 5.sırada yer aldı. Cristiano Ronaldo'nun takımı ilk dört içinde sezonu bitiremezse Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak