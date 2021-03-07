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ÖZET | Juventus - Lazio maç sonucu: 3-1

Serie A'nın 27.haftasında Juventus sahasında Lazio'yu 3-1 yenmeyi başardı. Milli oyuncu Merih Demiral'ın 90 dakika sahada kaldığı maçta ev sahibi takım adına golleri Rabiot ve Morata (2) kaydetti

07 Mart 2021, Pazar 00:46 Son Güncelleme:
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ÖZET | Juventus - Lazio maç sonucu: 3-1

Juventus, Serie A'nın 27.haftasında evinde Lazio'yu 3-1 yenmeyi başardı. Milli oyuncu Merih Demiral'ın ilk 11'de başladığı ve 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmada ev sahibi takım adına golleri Rabiot ve Morata (2) kaydetti

Cristiano Ronaldo'nun sonradan oyuna dahil olduğu maçta sezon başında Fenerbahçe 'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç'te 82.dakikada girdi. Lazio adına tek golü 14.dakiakda Correa kaydetti

Bu sonuçla Juventus puanını 52 yaptı ve lider Inter'in 7 puan gerisinde 3.sırada yer aldı

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