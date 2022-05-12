(ÖZET) Juventus - Inter maç sonucu: 2-4

İtalya Kupası final mücadelesinde Juventus ile Inter karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2'lik eştlikle biten ve büyük heyecana sahne olan maçta Inter, rakibini 4-2 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Attığı golle maçı uzatmalara götüren Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımının kupayı kazanmasında büyük pay sahibi oldu.

Stadio Olimpico'da oynanan maça hızlı başlayan Inter, 6. dakikada Barella ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken Juventus, 50. dakikada Alex Sandro ve 52. dakikada Dusan Vlahovic'in art arda bulduğu gollerle 2-1 öne geçti.

Sahne Hakan Çalhanoğlu'nun

Mücadelenin 78. dakikasında Inter, Lautaro Martinez'in ceza sahası içerisinde Bonucci'nin nüdahalesi sonucu yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Topun başına geçen Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, müthiş bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Karşılaşmanın 90 dakikası 2-2'lik eşitlikle geçilirken, maç uzatmalara gitti. 99. dakikada bir penaltı daha kazanan Inter, bu sefer Perisic'in golüyle öne geçerken, 102. dakikada yeniden Perisic ile skoru 4-2'ye getirmeyi başardı. Maçın kalan bölümünde başka gol sesi çıkamdı ve Inter kupaya uzanan taraf oldu.

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu maça ilk 11'de başlarken, 90+1. dakikada yerini Vidal'e bıraktı.

Allegri kırmızı kart gördü

Inter'in 4-2 öne geçmesinin ardından saha içerisinde sinirler bir anda gerildi. Yaşanan tartışmalar sonrasında Juventus teknik direktörü Massimiliano Allegri, 104. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışına gönderildi.



