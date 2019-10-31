(ÖZET) Juventus - Genoa maç sonucu: 2-1

İtalya Serie A'nın 10. hafta mücadelesinde Juventus, sahasında Genoa'yı konuk etti.
Juventus, karşılaşmadan yıldızı Cristiano Ronaldo'nun 90+6. dakikada attığı golle 2-1 galip ayrıldı.
Ev sahibi ekip, 36. dakikada Leonardo Bonucci'nin golüyle 1-0 öne geçerken konuk ekip, 40. dakikada Christian Kouame ile rakibine cevap verdi.
Genoa'da 51. dakikada Francesco Cassata çift sarı kartla kırmızı kart görürken Juventus'ta da 87. dakikada Adrien Rabiot ikinci sarı sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Juventus, maçın bitimine kısa bir süre kala 90+6'da Cristiano Ronaldo'nun penaltısı ile golü bularak karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Siyah-Beyazlılar, bu sonuçla puanını 26 yaparak liderliğini sürdürürken Genoa ise 8 puanda kaldı.
Juventus'ta maç kadrosunda yer alan Merih Demiral, oyuna girmezken Genoa'da Sinan Gümüş, 68. dakikada Goran Pandev'in yerine oyuna dahil oldu.