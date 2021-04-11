ÖZET | Juventus-Genoa: 3-1

İtalya Serie A'nın 30. haftasına Juventus ile Genoa karşı karşıya geldi. Torino'da oynanan karşılaşmayı siyah beyazlılar rahat bir oyunla 3-1 kazandı.

Torino ekibine galibiyeti getiren goller, 4. dakikada Dejan Kulusevski, 21. dakikada Alvaro Morata ve 70. dakikada Weston McKennie kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı ise 49. dakikada Gianluca Scamacca'dan geldi. Juventus bu sonuçla puanını 62 yaptı ve haftayı 3. sırada tamamladı. Genoa ise 32 puanda kaldı.

Merih Demiral koronavirüse yakalandığı için bu mücadelede forma giyemedi.