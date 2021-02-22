ÖZET | Juventus - Crotone maç sonucu: 3 - 0

Juventus Serie A'nın 23.hafta kapanış maçında Crotone'yi farklı geçti. Milli oyuncu Merih Demiral ilk 11'de maça başladı ve 90 dakika görev yaptı. Juventus'un stoper hattında Merih Demiral ile De Ligt yer aldı.

Cristiano Ronaldo ilk yarıda iki kafa golü atarken yine maça damgasını vuran isim oldu. Ev sahibi adına diğer golü McKennie kaydetti

Inter'in Milan'ı geçtiği haftada Juventus galip gelmeyi başardı...Inter 23 maç sonunda 53 puanla lider konumda yer alırken Juventus 22 maç sonunda 42 45 puan topladı ve 3.sırada yer alıyor



















